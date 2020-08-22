  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 24 °C
»

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu.
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 93 bin 7 test yapıldı, 1309 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 801 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164, vaka sayısı 257 bin 32, vefat sayısı 6 bin 102 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 762, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Tedbir alalım"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:26
  • Pakistan, Türkiye'yi doğal gaz rezervi keşfinden ötürü kutladı22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:25
  • Bakan Dönmez: Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:24
  • Aliyev, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi nedeniyle Erdoğan'ı kutladı22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:23
  • Adalet Bakanı Gül'den kadın cinayetleri açıklaması: Terör eylemi!22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:37
  • Konya Şeker, ayçiçek alım fiyatlarını açıkladı22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:44
  • Kaçak üretilen 17 bin çocuk maskesine el konuldu22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:43
  • "83 milyonun sevincine ortak olmayan bir anlayış muhalefet değil"22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:40
  • Bakan Gül'den, Duygu Delen'in ailesine taziye ziyareti22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:40
  • HDP önündeki eylemde 355'inci gün22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti