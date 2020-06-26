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Türkiye'de Kovid-19 testini yaptıran gurbetçiler karantinadan muaf olacak

Türkiye'nin Kovid-19 testini kabul eden Almanya, Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlar, Türkiye'den ayrılmadan test yaptırarak sonuçlarını yaşadıkları ülkelere 48 saat içinde vermeleri durumunda karantinaya tabi olmayacak.
Türkiye'de Kovid-19 testini yaptıran gurbetçiler karantinadan muaf olacak

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum kuruluşlarla yapılan görüşmeler ve çalışmalar sonucunda yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşların yaşadıkları ülkelere geri dönüşlerinde karantina uygulamasıyla karşı karşıya kalmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Türkiye'ye gelmek isteyen ancak yaşadıkları ülkelere geri döndüklerinde karantina uygulamaları nedeniyle Türkiye'ye gelmekte tereddüt yaşayan vatandaşların memleket hasretini sona erdireceklerini dile getiren Sırakaya, "Tatillerini, izinlerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere geri dönecek vatandaşlarımızın karantinaya tabi tutulmasının önüne geçmek için test merkezlerimiz hazır. Sınır kapıları ve havaalanları başta olmak üzere 130 Kovid-19 test merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız." diye konuştu.

"Karantinaya girmemeleri için dönmeden önce test yaptırmaları gerekiyor"
Tatillerini, izinlerini Türkiye'de tamamlayan gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönmeden önce bu merkezlerde Kovid-19 testlerini kolaylıkla yaptırabileceklerini belirten Sırakaya, semptom gösteren vatandaşların Kovid-19 testlerinin ücretsiz yapılacağını, semptom göstermeyenlerin ise 110 lira karşılığında testlerini yaptırabileceklerini bildirdi.

Kovid-19 test merkezlerinin ödeme kabul etmediğine dikkati çeken Sırakaya, "Bu nedenle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın, Halkbankın ilgili hesap numarasına havale yaptıktan sonra bu dekontla test merkezlerine gitmelerini özellikle rica ediyoruz. Test sonuçları negatif çıkan vatandaşlarımızın Türkiye'nin uyguladığı Kovid-19 testini kabul eden Almanya, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde herhangi bir karantinaya tabi tutulmadan günlük hayatlarına devam edebilmelerinin önünü açmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sırakaya, yaşadıkları ülkelere dönecek vatandaşların karantinaya girmemeleri için Kovid-19 testlerini Türkiye'den ayrılmadan önce yaptırmaları ve sonucunu yaşadıkları ülkelere 48 saat içinde vermeleri gerektiğine dikkati çekti.

"Sonuçlar e-Nabız'a aynı gün içinde yüklenecek"
Vatandaşların, yaşadıkları ülkelere dönmeden önce Kovid-19 testlerini yaptıracağı sınır kapılarında ve havaalanlarında yaşanacak yığılma ve yoğunluktan dolayı bir mağduriyet yaşamaması için bazı uyarılarda bulunan Sırakaya, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız Türkiye'ye gelmeden önce yaşadıkları ülkelerin Türkiye büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından ya da ülkeye gelir gelmez herhangi bir PTT noktasından e-Devlet şifrelerini alırlarsa test sonuçlarına e-Devlet üzerinden rahatlıkla ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın Kovid-19 test sonuçları, e-Devlet'te yer alan e-Nabız uygulamasının raporlar kısmına aynı gün içinde yüklenecek ve vatandaşlarımız bu sonuçlara daha yoldayken ulaşıp, yaşadıkları ülkelerin yetkililerine bu sonuçları verebileceklerdir."

Sırakaya, dönüş yolunda uzun kuyrukların oluşmaması için vatandaşların, Kovid-19 testlerini, Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan yetkilendirilmiş test merkezlerinde yaptırarak sınır kapılarına yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Sizi çok özledik"
Vatandaşların sağlığının, kendileri için her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Sırakaya, yurt dışında yaşayıp tatil ve izin için Türkiye'de bulunanlar ile Mavi Kartlıların, Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması halinde tüm hastane ve tedavi masraflarının, Türkiye'den sigortaları olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz olarak karşılanacağını bildirdi.

Sırakaya, "Bizler sizleri çok özledik. Gönül bağıyla bağlı olduğunuz ana yurda, hasretini her an içinizde yaşadığınız memleketinize garip kalmamanız için Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekli tüm çalışmaları yürütüyor, sizlerin ana vatanla bağınızın kesilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir şey sizlerle aramıza giremez." dedi.

Kovid-19'la mücadele konusunda bölgesinin ve Avrupa'nın örnek ülkesi olan Türkiye'nin, yurt dışından gelecek vatandaşlar ve misafirler için her türlü tedbiri en detaylı şekilde aldığını söyleyen Sırakaya, "Attığımız bu yeni adımlarla birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, kardeşlerimize ve misafirlerimize korkmadan, güvenle Türkiye'ye gelmeleri konusunda çağrıda bulunuyor, tatil için Türkiye'yi seçen herkese şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum." ifadesini kullandı.

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