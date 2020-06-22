  • BIST 113.612
  • Altın 385,589
  • Dolar 6,8406
  • Euro 7,6611
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Türkiye'de Kovid-19'dan 160 bin 240 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 160 bin 240 oldu.
Türkiye'de Kovid-19'dan 160 bin 240 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 496 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1412 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, vaka sayısı 187 bin 685, vefat sayısı 4 bin 950 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 803, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 327, toplam iyileşen hasta sayısı ise 160 bin 240 oldu.

"İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük; Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi22 Haziran 2020 Pazartesi 09:19
  • Bursa'daki selde kaybolan 4 kişiden 3’ünün cesedi bulundu22 Haziran 2020 Pazartesi 09:06
  • Meteorolojiden yağış uyarısı22 Haziran 2020 Pazartesi 09:05
  • Türkiye'de Kovid-19'dan 160 bin 240 kişi iyileşti22 Haziran 2020 Pazartesi 09:04
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı22 Haziran 2020 Pazartesi 09:03
  • Libya Başbakanı Serrac, Sisi'nin açıklamalarının ardından Sirte-Cufra Ortak Operasyon komutanıyla görüştü22 Haziran 2020 Pazartesi 09:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık22 Haziran 2020 Pazartesi 09:00
  • AK Partili başkanda Koronavirüs tespit edildi21 Haziran 2020 Pazar 23:55
  • Putin'den adaylığa yeşil ışık21 Haziran 2020 Pazar 23:54
  • 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yürek yakan haber21 Haziran 2020 Pazar 23:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti