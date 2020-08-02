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Türkiye'de Kovid-19'dan 216 bin 494 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.
Türkiye'de Kovid-19'dan 216 bin 494 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti. 

Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, vaka sayısı 232 bin 856, vefat sayısı 5 bin 728 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici."

Kaynak: Haber Kaynağı
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