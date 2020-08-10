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Türkiye'de Kovid-19'dan 224 bin 970 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, can kaybı 5 bin 858 oldu.
Türkiye'de Kovid-19'dan 224 bin 970 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 62 bin 219 test yapıldı, 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1211 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 224 bin 970 oldu.

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Toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, vaka sayısı 241 bin 997, vefat sayısı 5 bin 858 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 603, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

"Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın"
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip."

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