  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 106 bin oldu

Türkiye'de son 24 saatte 2103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 106 bin 133 oldu.
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 106 bin oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 48 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 146 bin 457, can kaybının 4 bin 55 olduğu, 2103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 106 bin 133'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 565 test yapıldı. Bu kapsamda 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 2 bin 103 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin 389, vaka sayısı 146 bin 457, vefat sayısı 4 bin 55, yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 490, iyileşen sayısı 106 bin 133 oldu.

"Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat" 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu, maske + 1, 5 metre sosyal mesafe." paylaşımında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk kara sularına geri itilen bottaki 28 sığınmacı kurtarıldı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:19
  • Muş'un HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:18
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:16
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:12
  • Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:11
  • 3 ilde maske kullanımı zorunlu hale getirildi16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:10
  • Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:09
  • İzmir'de 'güven huzur uygulaması'nda aranan 57 kişi yakalandı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:08
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:08
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 16 MAYIS16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti