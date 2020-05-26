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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 120 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 120 bin 15 oldu.
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 120 bini geçti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 29 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 157 bin 814, toplam can kaybının 4 bin 369 olduğunu, 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 120 bin 15'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 21 bin 492 test yapıldı. Bu kapsamda 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 29 hasta vefat etti, 1321 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 853 bin 754, toplam vaka sayısı 157 bin 814, toplam vefat sayısı 4 bin 369'a olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 756, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 371, iyileşen hasta sayısı 120 bin 15 oldu.

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