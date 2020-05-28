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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1576 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 124 bin 369 oldu.
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 30 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 160 bin 979, can kaybı 4 bin 461 oldu.

Son 24 saatte 1576 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 124 bin 369 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı." ifadelerini kullandı.

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