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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 7 bin 89'a ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edilerek toplam sayı 7 bin 89'e ulaştı.
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 7 bin 89'a ulaştı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 427 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 801 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 

Son 24 saatte 125 hasta vefat etti, 1415 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 518 bin 143, toplam vaka sayısı 74 bin 193, toplam vefat sayısı 1643, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1854, toplam entübe hasta sayısı 1040, toplam iyileşen hasta sayısı 7 bin 89 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.

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