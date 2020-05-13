  • BIST 99.649
  • Altın 382,958
  • Dolar 6,9920
  • Euro 7,5853
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 141 bin 475, can kaybı 3 bin 894 oldu.
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 53 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 141 bin 475'e ve can kaybının 3 bin 894'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 1704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 3 bin 109 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, vaka sayısı 141 bin 475, vefat sayısı 3 bin 894, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1045, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 576, iyileşen sayısı 98 bin 889 oldu.

"Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda" 
Koca, paylaşımında, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakımdaki hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske+sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid hemşireleri salgınla mücadelede en ön cephede savaşıyor11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:42
  • Sağlık Bakanı Koca 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:40
  • Bakan Koca'dan sokağa çıkacak 65 yaş ve üzerindekilere 'maske' uyarısı10 Mayıs 2020 Pazar 10:47
  • Evde hareketsiz kalındığında günde 500 kalori dahi yakılmıyor10 Mayıs 2020 Pazar 10:44
  • Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:41
  • Sağlık Bakanı Koca'dan 'riski görün' paylaşımı09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:38
  • Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:52
  • Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüse karşı etkili olduğu ortaya çıktı08 Mayıs 2020 Cuma 19:36
  • Diş kliniklerinde koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor08 Mayıs 2020 Cuma 15:39
  • Sağlık Bakanı Koca: Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun08 Mayıs 2020 Cuma 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti