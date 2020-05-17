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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 108 bin 137'ye ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1610 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 41 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 148 bin 67, can kaybı 4096 oldu. 2 bin 4 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 108 bin 137'ye ulaştı.
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 108 bin 137'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 42 bin 236 test yapıldı. Bu kapsamda 1610 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 41 kişi vefat etti, 2 bin 4 hasta ise iyileşti. 

Toplam test sayısı 1 milyon 589 bin 625, vaka sayısı 148 bin 67, vefat sayısı 4 bin 96, yoğun bakımdaki hasta sayısı 906, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 474, iyileşen sayısı ise 108 bin 137 oldu.

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"Vefat edenlerin oranı azalıyor" 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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