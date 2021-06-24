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Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı.
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı

Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. Haziranda aşılamada ivme yakalanan ülkede vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilerine göre, 24 Haziran saat 08.37 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon bin 963, ikinci doz aşı 14 milyon 654 bin 380 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 44 milyon 656 bin 343 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 5 milyon 780 bin 671, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 393 bin 302, toplam 8 milyon 173 bin 973; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 491 bin 567, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 230 bin 123, toplam 3 milyon 721 bin 690; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 7 bin 842, ikinci doz aşı sayısı 996 bin 411, toplam 3 milyon 4 bin 253 doz oldu.

Şu anda ülke genelinde 25 yaş ve üzerindeki vatandaşların aşılandığı program, yarından itibaren 18 yaş üzerindekilerin randevularının açılmasıyla devam edecek.

Böylece Türkiye, toplumsal bağışıklık hedefine ulaşmak için önemli bir aşama kaydedecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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