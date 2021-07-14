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Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 60 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 60 milyonu aştı.
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 60 milyonu aştı

Türkiye, Kovid-19'la mücadelede yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. 18 yaşından gün alan tüm vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Temmuz saat 13.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 38 milyon 345 bin 615, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 18 milyon 376 bin 940, üçüncü doz uygulanan kişi sayısı da 3 milyon 359 bin 117 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 60 milyon 81 bin 672 olarak kayıtlara geçti.

Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı sayısı İstanbul'da 10 milyon 928 bin 130, Ankara'da 4 milyon 925 bin 541, İzmir'de ise 4 milyon 34 bin 948 doz oldu.

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