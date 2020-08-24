  • BIST 1.108
  • Altın 457,558
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6879
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 237 bin 908'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 743 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908 oldu. 1443 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139'a yükseldi.
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 237 bin 908'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 95 bin 943 test yapıldı, 1443 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 743 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 423 bin 409, vaka sayısı 259 bin 692, vefat sayısı 6 bin 139 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 796, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

sdd-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: Filyasyon ekibi sayımızı 9 bin 344'e çıkardık20 Ağustos 2020 Perşembe 19:07
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar20 Ağustos 2020 Perşembe 08:59
  • Sağlık Bakanı Koca: Yenilen virüs olacak19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:35
  • Prof. Dr. Ceyhan: Ortak makyaj malzemesi, virüsü 4-5 saatte bulaştırabilir19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:54
  • Prof. Ceyhan'dan korkutan uyarı: Mutlaka devletin de bazı ek tedbirler alması gerekir18 Ağustos 2020 Salı 12:35
  • Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Her zaman ihtiyatlıyız18 Ağustos 2020 Salı 11:28
  • Bilim insanları: Koronavirüs 2012’de ortaya çıktı17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:36
  • Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' çağrısı17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:17
  • Diş hekimlerinin koronavirüs önlemli hizmeti16 Ağustos 2020 Pazar 13:15
  • 'Sputnik V' adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandı15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti