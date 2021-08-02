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Türkiye'de kuraklığa rağmen içme suyunda sıkıntı beklenmiyor

Hiç yağış olmasa bile barajlarda İstanbul'a 7, Ankara'ya 6, İzmir'e 12 ay yetecek su bulunuyor.
Türkiye'de kuraklığa rağmen içme suyunda sıkıntı beklenmiyor

İklim değişikliği ve sıcaklık artışına bağlı olarak son dönemde Türkiye'de meteorolojik kuraklık yaşanmasına rağmen, içme suyu açısından ciddi bir sıkıntı yaşanması beklenmiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Devlet Su İşletmeleri (DSİ) tarafından anlık izlenen toplam 381 barajda aktif doluluk oranı temmuz sonu itibarıyla yüzde 36,6 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu barajlar kullanım maksatlarına göre kategorize edildiğinde ise içme suyu için yüzde 42, sulama için yüzde 36, enerji için yüzde 37 doluluk oranlarına sahip olduğu görüldü.

Geçen yıl ise doluluk oranları, içme suyunda yüzde 54, sulamada yüzde 53, enerji maksatlı barajlarda ise yüzde 60 olarak ölçüldü.

Son zamanlarda yaşanan kuraklık periyodunda Türkiye'de inşa edilen su depolama tesisleri nedeniyle ciddi bir su sıkıntısının yaşanması beklenmiyor. Buna karşılık halen tarımsal sulamanın yapıldığı bazı yerlerde tasarruflu su kullanılıyor.

İstanbul'un hiç yağış almazsa 7 ay yetecek suyu var

İstanbul’a su sağlayan barajlarda aktif doluluk oranı yüzde 69 seviyesinde hesaplanırken, bu oran İstanbul hiç yağış almazsa 7 ay yetecek seviyede bulunuyor. Geçen yıl bu oran yüzde 57 seviyesindeydi.

Ankara'da ise barajlardaki aktif doluluk oranı yüzde 20 gözükürken, yağış almasa bile başkentin yaklaşık 5,9 ay yetecek suyu olduğu hesaplandı. Ankara'da da su sıkıntısı yaşanması beklenmiyor. Geçen yılki doluluk yüzde 26 olarak kayıtlara geçmişti.

İzmir için de herhangi bir su sıkıntısı olmadığı belirtildi. İzmir'e su sağlayan barajlarda aktif doluluk oranı ise geçen ay sonu itibarıyla yüzde 30 olarak ölçüldü. İzmir'de günlük su ihtiyacının yüzde 50'ye yakınını yer altı suyu kuyularından karşılama imkanı da olduğu belirtiliyor. Geçen yılki doluluk ise İzmir için yüzde 24 seviyesindeydi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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