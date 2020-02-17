Türkiye’de ne kadar Suriyeli var?

2020 Türkiye’de 24 Ocak 2020 tarihi itibarıyla toplam 3 milyon 571 bin 175 kayıtlı Suriyeli var.

Bu kişilerin 1 milyon 652 bin 377’sini, 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocukların ve kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 504 bin 199 kişi.

2020 Türkiye’de bulunan kayıtlı Suriyeli mültecilerin yaş gruplarına göre sayısı ise şu şekilde;

0-4 yaş, 247 bin 518 erkek, 231 bin 766 kadın, Toplam 479 bin 284

5-9 yaş, 267 bin 368 erkek, 251 bin 466 kadın, Toplam 518 bin 834

10-14 yaş, 204 bin 270 erkek, 190 bin 247 kadın, Toplam 394 bin 517

15-18 yaş, 140 bin 941 erkek, 118 bin 801 kadın, Toplam 259 bin 742

19-24 yaş, 295 bin 104 erkek, 217 bin 486 kadın, Toplam 512 bin 590

25-29 yaş, 208 bin 180 erkek, 150 bin 612 kadın, Toplam 358 bin 792

30-34 yaş, 163 bin 740 erkek, 118 bin 555 kadın, Toplam 282 bin 295

35-39 yaş, 120 bin 368 erkek, 94 bin 935 kadın, Toplam 215 bin 303

40-44 yaş, 84 bin 104 erkek, 73 bin 725 kadın, Toplam 157 bin 829

45-49 yaş, 57 bin 487 erkek, 55 bin 496 kadın, Toplam 112 bin 983

50-54 yaş, 46 bin 742 erkek, 44 bin 811 kadın, Toplam 91 bin 553

55-59 yaş, 33 bin 410 erkek, 33 bin 420 kadın, Toplam 66 bin 830

60-64 yaş, 23 bin 662 erkek, 24 bin 422 kadın, Toplam 48 bin 84

65-69 yaş, 14 bin 913 erkek, 15 bin 497 kadın, Toplam 30 bin 410

70-74 yaş, 9 bin 311 erkek, 10 bin 251 kadın, Toplam 19 bin 562

75+ yaş, 9 bin 955 erkek, 12 bin 612 kadın, Toplam 22 bin 567

“1.927.073 erkek, 1.644.102 kadın Suriyeli mülteci ile birlikte toplamda 3.571.175 kayıtlı Suriyeli mülteci bulunmaktadır.”

2020 yılı itibari ile ilçelerdeki kayıtlı Suriyeli sayısı ne kadar?

2020 İstanbul, kayıtlı Suriyeli nüfusu 482 bin 483, nüfusu ile karşılaştırma %3,20

2020 Gaziantep, kayıtlı Suriyeli nüfusu 452 bin 533, nüfusu ile karşılaştırma %22,31

2020 Hatay, kayıtlı Suriyeli nüfusu 438 bin 330, nüfusu ile karşılaştırma %27,23

2020 Şanlıurfa, kayıtlı Suriyeli nüfusu 423 bin 600, nüfusu ile karşılaştırma %20,81

2020 Adana, kayıtlı Suriyeli nüfusu 243 bin 933, nüfusu ile karşılaştırma %10,99

2020 Mersin, kayıtlı Suriyeli nüfusu 207 bin 700, nüfusu ile karşılaştırma %11,45

2020 Bursa, kayıtlı Suriyeli nüfusu 176 bin 288, nüfusu ile karşılaştırma %5,89

2020 İzmir, kayıtlı Suriyeli nüfusu 147 bin 18, nüfusu ile karşılaştırma %3,40

2020 Kilis, kayıtlı Suriyeli nüfusu 115 bin 491, nüfusu ile karşılaştırma %81,02

2020 Konya, kayıtlı Suriyeli nüfusu 112 bin 136, nüfusu ile karşılaştırma %5,08

2020 Ankara, kayıtlı Suriyeli nüfusu 95 bin 933, nüfusu ile karşılaştırma %1,74

2020 Kahramanmaraş, kayıtlı Suriyeli nüfusu 93 bin 682, nüfusu ile karşılaştırma %8,18

2020 Mardin, kayıtlı Suriyeli nüfusu 87 bin 960, nüfusu ile karşılaştırma %10,61

2020 Kayseri, kayıtlı Suriyeli nüfusu 74 bin 212, nüfusu ile karşılaştırma %5,34

2020 Kocaeli, kayıtlı Suriyeli nüfusu 55 bin 216, nüfusu ile karşılaştırma %2,90

2020 Osmaniye, kayıtlı Suriyeli nüfusu 49 bin 690, nüfusu ile karşılaştırma %9,30

2020 Malatya, kayıtlı Suriyeli nüfusu 28 bin 594, nüfusu ile karşılaştırma %3,59

2020 Diyarbakır, kayıtlı Suriyeli nüfusu 23 bin 111, nüfusu ile karşılaştırma %1,33

2020 Adıyaman, kayıtlı Suriyeli nüfusu 21 bin 280, nüfusu ile karşılaştırma %3,41

2020 Batman, kayıtlı Suriyeli nüfusu 15 bin 313, nüfusu ile karşılaştırma %2,56

2020 Sakarya, kayıtlı Suriyeli nüfusu 15 bin 50, nüfusu ile karşılaştırma %1,49

2020 Şırnak, kayıtlı Suriyeli nüfusu 14 bin 984, nüfusu ile karşılaştırma %2,86

2020 Elazığ, kayıtlı Suriyeli nüfusu 13 bin 214, nüfusu ile karşılaştırma %2,22

2020 Manisa, kayıtlı Suriyeli nüfusu 13 bin 17, nüfusu ile karşılaştırma %0,91

2020 Tekirdağ, kayıtlı Suriyeli nüfusu 12 bin 734, nüfusu ile karşılaştırma %1,24

2020 Denizli, kayıtlı Suriyeli nüfusu 11 bin 697, nüfusu ile karşılaştırma %1,14

2020 Muğla, kayıtlı Suriyeli nüfusu 11 bin 161, nüfusu ile karşılaştırma %1,15

2020 Nevşehir, kayıtlı Suriyeli nüfusu 9 bin 893, nüfusu ile karşılaştırma %3,32

2020 Afyon, kayıtlı Suriyeli nüfusu 9 bin 312, nüfusu ile karşılaştırma %1,28

2020 Burdur, kayıtlı Suriyeli nüfusu 7 bin 701, nüfusu ile karşılaştırma %2,85

2020 Erzincan, kayıtlı Suriyeli nüfusu 105, nüfusu ile karşılaştırma %0,04

2020 Iğdır, kayıtlı Suriyeli nüfusu 86, nüfusu ile karşılaştırma %0,04

2020 Tunceli, kayıtlı Suriyeli nüfusu 44, nüfusu ile karşılaştırma %0,05

2020 Artvin, kayıtlı Suriyeli nüfusu 37, il nüfusu ile karşılaştırma %0,02

2020 Bayburt, kayıtlı Suriyeli nüfusu 22, il nüfusu ile karşılaştırma %0,03

Suriyelilerin en yoğun olduğu iller hangileri?

Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il %81,02 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 670 kişi azaldı. İstanbul’daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre 7 bin 804 kişi arttı.

Suriyelilerin en seyrek olduğu iller hangileri?

Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehir ise %0,02 oran ile Artvin. Artvin’de 174 bin 10 Türk Vatandaşına karşılık yalnızca 37 Suriyeli bulunuyor. En az Suriyeli ise 22 kişi ile Bayburt şehrinde. Türkiye’de Suriyelilerin olmadığı bir şehir ise bulunmuyor.

Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı ne kadar?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 110 bin olarak açıklandı. Bu kişilerin 53 bini yetişkin, 57 bini ise çocuklardan oluşuyor. (30 Aralık 2019 tarihi itibarıyla)

Türkiye’de doğan Suriyeli sayısı ne kadar?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısının 450 bin civarında olduğu belirtti.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı ne kadar?

İçişleri Bakanlığı’nın 4 Aralık 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bı̇n 690 olduğunu belirtti.

Çalışma izni verilen Suriyeli sayısı ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamaya göre Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 31 bin 185 kişi olduğu belirtildi.

En az bir ortağı Suriyeli olan şirket sayısı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Şubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğu belirtildi.