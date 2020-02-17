Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Türkiye'deki Suriyeli sayısı...

Bu kişilerin 1 milyon 672 bin 382'sini, 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocukların ve kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 253 bin 444 kişi.
2020 Türkiye’de bulunan kayıtlı Suriyeli mültecilerin yaş gruplarına göre sayısı ise şu şekilde;
0-4 yaş, 255 bin 82 erkek, 236 bin 30 kadın, Toplam 491 bin 112
5-9 yaş, 281 bin 562 erkek, 258 bin 552 kadın, Toplam 540 bin 114
10-14 yaş, 202 bin 660 erkek, 181 bin 942 kadın, Toplam 384 bin 602
15-18 yaş, 139 bin 616 erkek, 116 bin 938 kadın, Toplam 256 bin 554
19-24 yaş, 284 bin 529 erkek, 210 bin 905 kadın, Toplam 495 bin 434
25-29 yaş, 200 bin 129 erkek, 146 bin 553 kadın, Toplam 346 bin 682
30-34 yaş, 159 bin 66 erkek, 117 bin 102 kadın, Toplam 276 bin 168
35-39 yaş, 117 bin 502 erkek, 95 bin 369 kadın, Toplam 212 bin 871
40-44 yaş, 84 bin 401 erkek, 75 bin 716 kadın, Toplam 160 bin 117
45-49 yaş, 59 bin 965 erkek, 57 bin 912 kadın, Toplam 117 bin 877
50-54 yaş, 49 bin 987 erkek, 48 bin 778 kadın, Toplam 98 bin 765
55-59 yaş, 37 bin 603 erkek, 37 bin 586 kadın, Toplam 75 bin 189
60-64 yaş, 28 bin 442 erkek, 29 bin 1 kadın, Toplam 57 bin 443
65-69 yaş, 20 bin 162 erkek, 20 bin 601 kadın, Toplam 40 bin 763
70-74 yaş, 7 bin 786 erkek, 8 bin 643 kadın, Toplam 16 bin 429
75+ yaş, 7 bin 660 erkek, 9 bin 999 kadın, Toplam 17 bin 659
“1.936.152 erkek, 1.651.627 kadın Suriyeli mülteci ile birlikte toplamda 3.587.779 kayıtlı Suriyeli mülteci bulunmaktadır.”
2020 yılı itibari ile ilçelerdeki kayıtlı Suriyeli sayısı ne kadar?
2020 İstanbul, kayıtlı Suriyeli nüfusu 496 bin 485
2020 Gaziantep, kayıtlı Suriyeli nüfusu 450 bin 31
2020 Hatay, kayıtlı Suriyeli nüfusu 438 bin 741
2020 Şanlıurfa, kayıtlı Suriyeli nüfusu 422 bin 729
2020 Adana, kayıtlı Suriyeli nüfusu 246 bin 462
2020 Mersin, kayıtlı Suriyeli nüfusu 210 bin 623
2020 Bursa, kayıtlı Suriyeli nüfusu 175 bin 649
2020 İzmir, kayıtlı Suriyeli nüfusu 146 bin 352
2020 Konya, kayıtlı Suriyeli nüfusu 113 bin 736
2020 Kilis, kayıtlı Suriyeli nüfusu 112 bin 192
2020 Ankara, kayıtlı Suriyeli nüfusu 96 bin 451
2020 Kahramanmaraş, kayıtlı Suriyeli nüfusu 92 bin 293
2020 Mardin, kayıtlı Suriyeli nüfusu 88 bin 210
2020 Kayseri, kayıtlı Suriyeli nüfusu 75 bin 806
2020 Kocaeli, kayıtlı Suriyeli nüfusu 55 bin 183
2020 Osmaniye, kayıtlı Suriyeli nüfusu 49 bin 544
2020 Malatya, kayıtlı Suriyeli nüfusu 28 bin 992
2020 Diyarbakır, kayıtlı Suriyeli nüfusu 22 bin 881
2020 Adıyaman, kayıtlı Suriyeli nüfusu 21 bin 688
2020 Sakarya, kayıtlı Suriyeli nüfusu 15 bin 181
2020 Batman, kayıtlı Suriyeli nüfusu 15 bin 118
2020 Şırnak, kayıtlı Suriyeli nüfusu 14 bin 973
2020 Manisa, kayıtlı Suriyeli nüfusu 13 bin 295
2020 Tekirdağ, kayıtlı Suriyeli nüfusu 12 bin 584
2020 Denizli, kayıtlı Suriyeli nüfusu 11 bin 917
2020 Elazığ, kayıtlı Suriyeli nüfusu 11 bin 891
2020 Muğla, kayıtlı Suriyeli nüfusu 11 bin 215
2020 Nevşehir, kayıtlı Suriyeli nüfusu 10 bin 259
2020 Afyon, kayıtlı Suriyeli nüfusu 9 bin 815
2020 Burdur, kayıtlı Suriyeli nüfusu 7 bin 795
2020 Erzincan, kayıtlı Suriyeli nüfusu 109
2020 Iğdır, kayıtlı Suriyeli nüfusu 88
2020 Tunceli, kayıtlı Suriyeli nüfusu 43
2020 Artvin, kayıtlı Suriyeli nüfusu 37
2020 Bayburt, kayıtlı Suriyeli nüfusu 24
Suriyelilerin en yoğun olduğu iller hangileri?
Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il %78,71 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 2 bin 937 kişi azaldı. İstanbul’daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre 4 bin 472 kişi arttı.
Suriyelilerin en seyrek olduğu iller hangileri?
Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehir ise %0,02 oran ile Artvin. Artvin’de 170 bin 875 Türk Vatandaşına karşılık yalnızca 37 Suriyeli bulunuyor. En az Suriyeli ise 24 kişi ile Bayburt şehrinde. Türkiye’de Suriyelilerin olmadığı bir şehir ise bulunmuyor..
Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı ne kadar?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 110 bin olarak açıklandı. Bu kişilerin 53 bini yetişkin, 57 bini ise çocuklardan oluşuyor. (30 Aralık 2019 tarihi itibarıyla)
Türkiye’de doğan Suriyeli sayısı ne kadar?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısının 450 bin civarında olduğu belirtti.
Çalışma izni verilen Suriyeli sayısı ne kadar?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamaya göre Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 31 bin 185 kişi olduğu belirtildi.
En az bir ortağı Suriyeli olan şirket sayısı
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Şubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğu belirtildi.
"402 bin 11 Suriyeli ülkesine döndü"
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın son açıklamalarına göre 402 bin 11 kayıtlı Suriyeli ülkesine döndü.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11, ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3 milyon 580 bin 263'tür." dedi.
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