Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Türkiye'deki Suriyeli sayısı...

2020 Türkiye’de 5 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla toplam 3 milyon 587 bin 779 kayıtlı Suriyeli var.

Bu kişilerin 1 milyon 672 bin 382'sini, 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocukların ve kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 253 bin 444 kişi.

2020 Türkiye’de bulunan kayıtlı Suriyeli mültecilerin yaş gruplarına göre sayısı ise şu şekilde;

0-4 yaş, 255 bin 82 erkek, 236 bin 30 kadın, Toplam 491 bin 112

5-9 yaş, 281 bin 562 erkek, 258 bin 552 kadın, Toplam 540 bin 114

10-14 yaş, 202 bin 660 erkek, 181 bin 942 kadın, Toplam 384 bin 602

15-18 yaş, 139 bin 616 erkek, 116 bin 938 kadın, Toplam 256 bin 554

19-24 yaş, 284 bin 529 erkek, 210 bin 905 kadın, Toplam 495 bin 434

25-29 yaş, 200 bin 129 erkek, 146 bin 553 kadın, Toplam 346 bin 682

30-34 yaş, 159 bin 66 erkek, 117 bin 102 kadın, Toplam 276 bin 168

35-39 yaş, 117 bin 502 erkek, 95 bin 369 kadın, Toplam 212 bin 871

40-44 yaş, 84 bin 401 erkek, 75 bin 716 kadın, Toplam 160 bin 117

45-49 yaş, 59 bin 965 erkek, 57 bin 912 kadın, Toplam 117 bin 877

50-54 yaş, 49 bin 987 erkek, 48 bin 778 kadın, Toplam 98 bin 765

55-59 yaş, 37 bin 603 erkek, 37 bin 586 kadın, Toplam 75 bin 189

60-64 yaş, 28 bin 442 erkek, 29 bin 1 kadın, Toplam 57 bin 443

65-69 yaş, 20 bin 162 erkek, 20 bin 601 kadın, Toplam 40 bin 763

70-74 yaş, 7 bin 786 erkek, 8 bin 643 kadın, Toplam 16 bin 429

75+ yaş, 7 bin 660 erkek, 9 bin 999 kadın, Toplam 17 bin 659

“1.936.152 erkek, 1.651.627 kadın Suriyeli mülteci ile birlikte toplamda 3.587.779 kayıtlı Suriyeli mülteci bulunmaktadır.”

2020 yılı itibari ile ilçelerdeki kayıtlı Suriyeli sayısı ne kadar?

2020 İstanbul, kayıtlı Suriyeli nüfusu 496 bin 485

2020 Gaziantep, kayıtlı Suriyeli nüfusu 450 bin 31

2020 Hatay, kayıtlı Suriyeli nüfusu 438 bin 741

2020 Şanlıurfa, kayıtlı Suriyeli nüfusu 422 bin 729

2020 Adana, kayıtlı Suriyeli nüfusu 246 bin 462

2020 Mersin, kayıtlı Suriyeli nüfusu 210 bin 623

2020 Bursa, kayıtlı Suriyeli nüfusu 175 bin 649

2020 İzmir, kayıtlı Suriyeli nüfusu 146 bin 352

2020 Konya, kayıtlı Suriyeli nüfusu 113 bin 736

2020 Kilis, kayıtlı Suriyeli nüfusu 112 bin 192

2020 Ankara, kayıtlı Suriyeli nüfusu 96 bin 451

2020 Kahramanmaraş, kayıtlı Suriyeli nüfusu 92 bin 293

2020 Mardin, kayıtlı Suriyeli nüfusu 88 bin 210

2020 Kayseri, kayıtlı Suriyeli nüfusu 75 bin 806

2020 Kocaeli, kayıtlı Suriyeli nüfusu 55 bin 183

2020 Osmaniye, kayıtlı Suriyeli nüfusu 49 bin 544

2020 Malatya, kayıtlı Suriyeli nüfusu 28 bin 992

2020 Diyarbakır, kayıtlı Suriyeli nüfusu 22 bin 881

2020 Adıyaman, kayıtlı Suriyeli nüfusu 21 bin 688

2020 Sakarya, kayıtlı Suriyeli nüfusu 15 bin 181

2020 Batman, kayıtlı Suriyeli nüfusu 15 bin 118

2020 Şırnak, kayıtlı Suriyeli nüfusu 14 bin 973

2020 Manisa, kayıtlı Suriyeli nüfusu 13 bin 295

2020 Tekirdağ, kayıtlı Suriyeli nüfusu 12 bin 584

2020 Denizli, kayıtlı Suriyeli nüfusu 11 bin 917

2020 Elazığ, kayıtlı Suriyeli nüfusu 11 bin 891

2020 Muğla, kayıtlı Suriyeli nüfusu 11 bin 215

2020 Nevşehir, kayıtlı Suriyeli nüfusu 10 bin 259

2020 Afyon, kayıtlı Suriyeli nüfusu 9 bin 815

2020 Burdur, kayıtlı Suriyeli nüfusu 7 bin 795

2020 Erzincan, kayıtlı Suriyeli nüfusu 109

2020 Iğdır, kayıtlı Suriyeli nüfusu 88

2020 Tunceli, kayıtlı Suriyeli nüfusu 43

2020 Artvin, kayıtlı Suriyeli nüfusu 37

2020 Bayburt, kayıtlı Suriyeli nüfusu 24

Suriyelilerin en yoğun olduğu iller hangileri?

Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il %78,71 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 2 bin 937 kişi azaldı. İstanbul’daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre 4 bin 472 kişi arttı.

Suriyelilerin en seyrek olduğu iller hangileri?

Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehir ise %0,02 oran ile Artvin. Artvin’de 170 bin 875 Türk Vatandaşına karşılık yalnızca 37 Suriyeli bulunuyor. En az Suriyeli ise 24 kişi ile Bayburt şehrinde. Türkiye’de Suriyelilerin olmadığı bir şehir ise bulunmuyor..

Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı ne kadar?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 110 bin olarak açıklandı. Bu kişilerin 53 bini yetişkin, 57 bini ise çocuklardan oluşuyor. (30 Aralık 2019 tarihi itibarıyla)

Türkiye’de doğan Suriyeli sayısı ne kadar?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısının 450 bin civarında olduğu belirtti.

Çalışma izni verilen Suriyeli sayısı ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamaya göre Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 31 bin 185 kişi olduğu belirtildi.

En az bir ortağı Suriyeli olan şirket sayısı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Şubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğu belirtildi.

"402 bin 11 Suriyeli ülkesine döndü"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın son açıklamalarına göre 402 bin 11 kayıtlı Suriyeli ülkesine döndü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11, ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3 milyon 580 bin 263'tür." dedi.