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Türkiye'de pedal çeviren sayısı artıyor

BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, bisiklet yollarındaki iyileşmeler ve güvenli bisiklet kullanımı ile kullanıcı kitlesinin çeşitlendiğini ifade etti.
Türkiye'de pedal çeviren sayısı artıyor

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, kentlerde bisiklet yollarının artmasının pedal çeviren kitleyi çeşitlendirdiğini söyledi.

Emanet, bisiklet yollarının kilometre ve kalitelerinde belirgin artışlar olduğunu anlattı.

Türkiye genelinde bisikletin ulaşımdaki payının yüzde 3 civarında olduğuna işaret eden Emanet, Avrupa Birliğinde (AB) bu oranın yüzde 45'in üzerinde olduğunu vurguladı.

Emanet, kent içi ulaşımda sağlıklı ve ekonomik bir alternatif olan bisikletin salgınla birlikte daha da önem kazandığının altını çizerek, "Umuyoruz ki bizim şehirlerimiz için de Avrupa metropollerinde olduğu gibi dört mevsimin değişmezi olur. İç piyasadaki satış oranları talebin arttığını göstermektedir. Dijital platformlardaki grafikler yılın ilk 5 ayında da outdoor amaçlı bisikletlerde yüzde 41 artışa işaret ediyor. Satışlardaki artış bisikletin artık yetişkinlerimiz için de bir sağlık ve ekolojik motife dönüştüğünü anlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Sosyal yaşamda memnuniyetle karşılanıyor"
Yolların, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Emanet, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere ülke genelinde bisiklet yollarımızın toplam uzunluğunun 1500 kilometrenin üzerinde olduğunu ifade edebiliyoruz, devam eden projeler ile bu mesafe dinamik bir şekilde yukarı doğru gitmektedir. Konya'da belirgin bir eğilim gözlemlenirken, Eskişehir, Antalya, Sakarya, Kayseri, İzmir, İstanbul, Antakya ve Gaziantep gibi kentlerimizde bisiklet yolu çalışmalarının hayata geçirilmesi sosyal yaşamda memnuniyet ile karşılanmaktadır. Hepimizin gözlemlediği gibi bisiklet yollarımızdaki iyileşmeler, güvenli bisiklet kullanımı hissiyatı ile kullanıcı kitlesini çeşitlendiriyor. Bisiklet yollarının artması, bisiklet kullanımını da hızlı bir şekilde artırıyor."

Emanet, bisiklet yollarının kalitesinin artmasının daha ekolojik bir çevreye ulaşılmasında etkisinin çok büyük olacağını aktardı.

Bisiklet sektörünün her yıl büyüdüğüne değinen Emanet, Avrupa Bisiklet Endüstrisi Konfederasyonu (CONEBI) verilerine göre, 2030'lu yıllarda elektrikli bisiklet piyasası büyüklüğünün yıllık 17 milyon adetin üzerinde olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin elektrikli bisiklet ihracatında atılım yapacağını belirten Emanet, AB'nin bisiklet sektörü için çok büyük pazar olduğunu sözlerine ekledi.

Belediyelerin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından da "bisiklet yolu" projeleri sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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