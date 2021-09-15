Pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi sınav odaklı ülkemizde de milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınavlar bir hayli önem arz ediyor. Peki Türkiye’de en çok satan sınav kitapları hangi yayınevine ait? Yani Türkiye'de satış rekoru kıran yayınevleri hangisi?

Pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi sınav odaklı ülkemizde de milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınavlar bir hayli önem arz ediyor. Peki Türkiye’de en çok satan sınav kitapları hangi yayınevine ait. Sınava hazırlanmak için en çok çeşidi nerede bulabilirim? En ucuz YKS kitapları nerede? Türkiye’de en çok soru bankası ve sınava hazırlık için yardımcı kaynak satan yayınevleri hangisi? İşler Yayın Grubu hangi yayınevlerinden oluşuyor?

Bu ve buna benzer soruların cevabını sizler için derledik.

Ülkemizde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sınavlara dair yardımcı kaynak ve soru bankaları hazırlayan kurumlardaki yoğunluk da bir hayli artmış durumda. Okullar ve kursların açılışıyla birlikte İşler Kitapevleri öğrenci akınına uğruyor. Türkiye’de 500 şubesiyle en geniş bayii ağına sahip İşler Kitapevleri satış rekoru kırıyor. 38 farklı yayınevini bünyesinde barındıran İşler Yayın Grubuna ait YKS kitapları büyük ilgi görüyor. Geçen yılın aynı tarihine göre satışlarını yüzde 45 oranında artıran İşler Yayın Grubu’nun yöneticilerinin yüzleri gülüyor. Bir yıl boyunca yoğun bir şekilde yeni eğitim-öğretim sezonuna hazırlık yaptıklarını vurgulayan İşler Yayın Grubu yöneticileri, emeklerinin karşılığını almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiriyor. Türkiye’de en çok soru bankası ve yardımcı kaynak eseri üreten İşler Yayın Grubu, aday öğrencilere sunduğu çeşitlerle açık alan bırakmıyor. Geçtiğimiz yıllarda da yardımcı kaynak satışında liderliği elinde bulunduran İşler Yayın Grubu, bu sene yine Türkiye’de en çok yks kitabı satan yayın grubu unvanını elinde tutuyor.

HAZIRLIK TESTLERİ VE SORU BANKALARI ÖNEMLİ

Bilindiği üzere başta YKS olmak üzere sınavlarda başarılı olmanın yolu kaynak kitapları ile bol bol test çözmekten geçiyor. Özellikle YKS için kaynak kitap ve soru bankalarının, hazırlık testlerinin önemi çok büyük. Ama bunların kaliteli, güncel, özgün içeriklere sahip olması gerekiyor. Bu noktada hesaba maddi külfet girerken, Türkiye’de kaliteli, güncel ve özgün olduğu gibi hesaplı ucuz YKS kitapları da yok değil. Yani en ucuz yks kitapları nerede? En ucuz yks kitapları hangileri, en hesaplı YKS kitaplarına nasıl erişirim? En hesaplı YkS kitaplarını nereden sipariş verebilirim? Türkiye'de satış rekoru kıran yayınevleri hangisi?

Hepsinin cevabı haberimizde ve işte en ucuz yks kitapları ile en çok satan yks kitapları: Ama öncesinde şu bilgilerin altızı çizmek gerekiyor: Bugün ilim denilen paha biçilmez bir hazinenin üzerinde oturuyorsak hiç şüphesiz okuma ve yazma sayesindedir. Peki şuana kadar insanlığın müştereken biriktirdiği bu devasa hazine yeterli mi? Yeterli olduğu hiçbir zaman söylenemez… Çünkü bir taraftan ilim hazinesi tıka basa doldurulurken; diğer yandan insanlığın aciz kaldığı dağ gibi biriken sorunları çözmek imkansız hale geliyor...

GARANTİLİ BÖLÜM İÇİN KIRAN KIRANA YARIŞ

Burada durumu dengelemek yine insanoğluna düşüyor. Onun da yegane başvuracağı kaynak yine bilgi… Bilgiyi artırmanın yolu, yöntemi ve adresi ise belli… Okumak… “Nerede?” diye sorarsanız eğer… İlk alacağınız cevap “okul” oluyor ve fakat burada da karışınıza hangi okul sorusu çıkıyor? Bu sorunun cevabı da aslında içinde… Okul gibi bir okul… Çünkü kaliteli okul ve garantili bölüm için çok büyük bir yarış var. İyi bir okul öğrenciye zihin ve akıl gücünü, zeka yeteneğini tam kapasite kullandırtan bir okuldur. Böyle bir okula erişmenin yöntemi de sınavlardan geçiyor.

TERCİHTE EN ÖNEMLİ ETKEN

Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor. Ülkemizde, her yıl milyonlarca öğrenci sınavlarda başarılı olup iyi bir okula yerleşmek için bir biriyle yarışıyor. Henüz ilkokulda başlayan sınav sistemi lise, üniversite ve yükseköğrenimden sonra da devam ediyor. Adaylar için özellikle yükseköğrenim sınavları bir hayli önem kazanıyor. Çünkü öğrenci artık kararını vermiş ve hayatta atılacağı mesleği tercih etme noktasına gelmiştir.

BİRBİRİNE BAĞLI ZİNCİR HALKASI

Burada iyi bir üniversite kazanmak ve iyi bir meslek için öğrencinin gördüğü lise öğrenimi daha bir önem kazanıyor. Keza bir öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmesi için de LGS (Liseye Geçiş Sınavı) bir o kadar değerli hale geliyor. Dolayısıyla bu faktörü göz önünde tuttuğumuzda LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ile YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) çok çok önemli bir sınav hâline geliyor. Bu açıdan bakıldığında da veliler ile öğrencilerin LGS ve YKS’de başarılı olmak için çok farklı arayışa girdikleri gözlemleniyor. Çünkü adayların sınavlarda başarılı olmaları için artık salt okullarda aldığı eğitimin yeterli olmadığı bilinen bir gerçek.

İŞ BULMAK DA, BAŞARILI OLMAK DA SINAVDAN GEÇİYOR

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor.

BİLGİ VE TECRÜBE EN ÖNEMLİ ETKEN

Türkiye’de kendisini kanıtlamış, alanında saygın bir yer edinmiş, marka hâline gelmiş; seçilmiş ve belli bir elekten geçmiş öğrencilerin yer aldığı okullarda okuyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler; diğer akranlarına göre hayata bir adım daha önde başlamış oluyor. Zira artık bilginin gücü hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. En önemli bilgi ise tecrübeye dayanıyor. Deneyimli, sistematik her bilgi; deneyimsiz, sistemsiz, teorik, kuru bilgi karşısında her daim kazanıyor, kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edecek.

TEK BAŞINA ÇALIŞMAK YETMEZ ÇÜNKÜ…

Çoğu kere çevremizdekiler bütün iyi niyet, sevgi ve samimiyetlerine rağmen bize yardımcı olamazlar. Çünkü etkili yardım için gerekli uzmanlığa ve sistemli yaklaşıma sahip değillerdir. Bundan dolayı öğrenci mutlaka profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. İşte burada karşımıza yardımcı kaynak eserler çıkıyor. “Peki bu alanda kendisini kanıtlamış ve marka hâline gelmiş yardımcı kaynak eser merkezi neresi, o adrese nasıl erişirim?” diye sorarsanız cevabı çok basit: İşler Yayın Grubu…

ÖRNEK KİTAP DAĞITIMI: İŞLER YAYIN GRUBU

“Peki İşler Yayın Grubu’nun kaynak eserlerini nasıl tanıyacağım?” diye sorarsanız onu da şöyle anlatalım: İşler Yayın Grubu’nu tanımanın en kolay yöntemlerinden birisi; her yıl “örnek kitap” adı altında dağıtılan milyonlarca sınav kitaplarından geçiyor. Türkiye genelinde 500 şubesi bulunan İşler Kitabevlerine ulaşmak son derece kolay. Çünkü Anadolu sathına yayılmış Türkiye’de en fazla şubeye sahip olan İşler Kitabevleri öğretmenle doğrudan iletişim kuruyor. Her eğitim-öğretim yılının başında 30’un üzerindeki yayınevinin örnek kitaplarını doğrudan öğretmenin adına, kurum adresine gönderme imkanını sağlıyor. Ayrıca şube müdürleri ilgili öğretmene örnek kitapları elden teslim edebiliyor. Öğretmen doğrudan kitabı ücretsiz inceleme fırsatı bulup, öğrencilere tavsiye ediyor ve hatta beğendiği kitabı sınıfa aldırmak istediğinde telefonla sipariş vermesi yeterli oluyor. Örnek kitaplar ertesi gün adrese teslim ediliyor. Ayrıca şube müdürleri kendi bölgelerindeki tüm kurumların öğretmenlerini isim isim tanıdığı için ziyaret metoduyla yeni yayınların örnek kitaplarını ilgili öğretmenlere elden ulaştırabiliyor.

İŞLER KİTABEVİ’Nİ TANIYALIM

1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, bugün sahibi olduğu 30’un üzerinde yayınevi ile bu alanın tartışmasız en büyüğü… Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin isimlerin koordine ettiği yayınevleri bu gün sektörün en ön saflarında yerini alıyor.

EN ÇOK YKS KİTABINI İŞLER KİTAPEVLERİ SATIYOR

Yarım asra dayanan bir emeğin ürünü olan İşler Yayın Grubu; bünyesinde barındırdığı 38 yayınevi ile sınavlara dair ne varsa Türkiye’nin birikimini 30 milyon öğrencinin hizmetine sunuyor. Türkiye’de derece yapan tüm öğrenciler İşler Yayın Grubunun hazırladığı kitaplardan mutlaka faydalanıyor... Güncellenen müfredat ve yeni nesil soru sistemini benimseyen İşler Yayın Grubu dijital yayıncılıkta da liderliğini sürdürüyor. Öte yandan Türkiye’nin en ucuz YKS kitapları İşler Kitapevlerinde satılıyor. Ayrıca Türkiye’de İşler Yayın Grubu, yardımcı kaynak eser satış rekorunu elinde bulunduruyor. Tüm Türkiye sathında 500 şubesi bulunan İşler Kitabevlerinden en uzuz YKS kitaplarına erişebilirsiniz. İşler Kitapevleri daha şimdiden geçen yıla oranla satış oranlarını yüzde 45 artırmış durumda. Bu durum şu anlama geliyor: Geçtiğimiz yıllarda da yardımcı kaynak satışında liderliği elinde bulunduran İşler Yayın Grubu bu sene yine Türkiye’de en çok yks kitabı satan yayın grubunu unvanını elinde bulunduruyor. Satış oranları sezon boyunca bu şekilde devam ettiği takdirde İşler Yayın Grubu, tüm zamanların rekorunu da kırmış olacak.

İŞLER YAYINGRUBU BÜNYESİNDEKİ YAYINEVLERİ

Türkiye’de en çok soru bankası ve yardımcı kaynak eseri üreten İşler Yayın Grubu, aday öğrencilere sunduğu çeşitlerle de açık alan bırakmıyor. Peki İşler Yayın Grubunu ne kadar tanıyoruz? İşte İşler Yayın Grubu çatısı altında toplanan ve bugün her biri kendi alanında marka olan 38 farklı yayınevinin alfabetik sıralanışı:

1. Acil Yayınları

2. Aktif öğrenme Yayınları

3. Altyapı Yayınları

4. Apotemi Yayınları

5. Av Yayınları

6. Başvuru Yayınları

7. BES Yayınları

8. Beyin Takımı Yayınları

9. Bilgi Sarmal Yayınları

10. Biyotik Yayınları

11. Çap Yayınları

12. Deneme Deposu Yayınları

13. Egzersiz Yayınları

14. ENS Yayınları

15. FAY Yayınları

16. Full Yayınları

17. Hız ve Renk Yayınları

18. İşleyen Zeka Yayınları

19. İlk Önce Yayınları

20. Krallar Karması Yayınları

21. Legend Yayınları

22. MF kazanım Yayınları

23. Mozaik Yayınları

24. Merkez Yayınları

25. Mikro Hücre Yayınları

26. Orbital Yayınları

27. Orijinal Yayınları

28. PES Yayınları

29. Ses Yayınları

30. Son Viraj Yayınları

31. Tanım Yayınları

32. Tümler Yayınları

33. VAF Yayınları

34. Yarı Çap Yayınları

35. Yayın Denizi

36. Yeni Tarz Yayınları

37. BES Yayınları

38. Hayalim Yayınları



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