Türkiye’de Son 1 Haftada Meydana Gelen Otobüs Kazaları

Manisa'da 3 gün önce meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, dün de Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün Balıkesir'de kontrolden çıkıp takla atması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kazalar Türkiye'nin yüreğini parçalarken, uzmanlar ölümlü kazaların önüne geçmek için aralarında şoförlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin de bulunduğu adımların adılması gerektiğini söyledi.
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi hayatını kaybetti
Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü, Balıkesir'de yoldan çıkarak takla attı. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.
Ankara'da otobüs kazaları: 1’i ağır 11 yaralı
Ankara’da yoğun sis nedeniyle meydana gelen 2 ayrı otobüs kazasında 1’i ağır 11 kişi yaralandı.
Uşak’ta otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 33 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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