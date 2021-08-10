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Türkiye’de Son 1 Haftada Meydana Gelen Otobüs Kazaları

Son bir haftada artan otobüs kazaları 21 kişinin ölümüne neden oldu! Türkiyede son günlerde ard arda otobüs kazaları meydana geliyor.
Türkiye’de Son 1 Haftada Meydana Gelen Otobüs Kazaları

Manisa'da 3 gün önce meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, dün de Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün Balıkesir'de kontrolden çıkıp takla atması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kazalar Türkiye'nin yüreğini parçalarken, uzmanlar ölümlü kazaların önüne geçmek için aralarında şoförlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin de bulunduğu adımların adılması gerektiğini söyledi.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü, Balıkesir'de yoldan çıkarak takla attı. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

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Ankara'da otobüs kazaları: 1’i ağır 11 yaralı

Ankara’da yoğun sis nedeniyle meydana gelen 2 ayrı otobüs kazasında 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

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Uşak’ta otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 33 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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