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Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 403 Kovid-19 testi yapıldı, 1815 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 403 Kovid-19 testi yapıldı, 1815 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti. 

Ağır hasta sayısı 1427 oldu, son 24 saatte 1504 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 304 bin 3'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Bugün 1500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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