  • BIST 1.712,130
  • Altın 610,15
  • Dolar 10,1764
  • Euro 11,5614
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 258 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 559 bin 680 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Türkiye ortalamasında yüzde 80'i geçtik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz yüzde 55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise yüzde 80'i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenidoğan ambulanslarıyla 20 bin bebek hayata tutundu13 Kasım 2021 Cumartesi 13:45
  • Kovid-19 salgınından sonra dünyada kanser vakalarında artış bekleniyor12 Kasım 2021 Cuma 10:07
  • 40 bin sağlık personeli ataması yarın başlıyor11 Kasım 2021 Perşembe 10:31
  • Çocuklarda viral enfeksiyonlar 'mevsimsel' etkiyle arttı10 Kasım 2021 Çarşamba 12:34
  • Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den üçüncü doz uyarısı09 Kasım 2021 Salı 14:31
  • Çin'den umutlandıran Kovid-19 açıklaması09 Kasım 2021 Salı 09:31
  • Akdeniz Üniversitesi nakil bekleyen 210 hastayı hayata bağladı08 Kasım 2021 Pazartesi 14:32
  • Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı08 Kasım 2021 Pazartesi 10:23
  • Türkiye'de 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor05 Kasım 2021 Cuma 10:41
  • Çin’de Delta varyantı taşıyan Kovid-19 vakaları çok sayıda bölgeye yayıldı04 Kasım 2021 Perşembe 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti