  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -1 °C
»

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1253 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 433 bin 913'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94, vefat sayısı 30 bin 772, ağır hasta sayısı 1810 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van SBÜ Hastanesi kafeteryası kiraya verilecek25 Mart 2021 Perşembe 10:29
  • Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor25 Mart 2021 Perşembe 09:13
  • Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti25 Mart 2021 Perşembe 09:08
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar25 Mart 2021 Perşembe 09:03
  • Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Yüzde 99 başarı24 Mart 2021 Çarşamba 10:16
  • Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 251 kişi Kovid'dan hayatını kaybetti24 Mart 2021 Çarşamba 09:22
  • Nijerya iki Kovid-19 aşısı geliştirdi24 Mart 2021 Çarşamba 09:22
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar24 Mart 2021 Çarşamba 09:00
  • Yerli aşıda nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak23 Mart 2021 Salı 10:39
  • Sinovac CoronaVac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirtti23 Mart 2021 Salı 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti