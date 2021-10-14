  • BIST 1.413,540
  • Altın 525,70
  • Dolar 9,0750
  • Euro 10,4850
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 331 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,09 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 242 bin 206 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüslerin karıştığı kazada 44 kişi yaralandı14 Ekim 2021 Perşembe 09:11
  • Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikeev'i kabul etti13 Ekim 2021 Çarşamba 22:32
  • AK Parti'li Kurtulmuş: Terör örgütlerine silah verilmesin, iki hafta sonra hiçbiri kalmaz13 Ekim 2021 Çarşamba 21:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti13 Ekim 2021 Çarşamba 20:38
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 31 bin 248 oldu13 Ekim 2021 Çarşamba 20:37
  • TBMM Başkanı Şentop, Tacikistanlı mevkidaşını Meclis'te ağırladı13 Ekim 2021 Çarşamba 19:41
  • Çorum Gençlik Obası'nın açılışını Bilal Erdoğan yaptı13 Ekim 2021 Çarşamba 18:45
  • Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi13 Ekim 2021 Çarşamba 17:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya gidecek13 Ekim 2021 Çarşamba 15:14
  • Çavuşoğlu: "Ne gerekiyorsa yapacağız"13 Ekim 2021 Çarşamba 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti