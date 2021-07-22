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Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 93 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,08, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,86 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 475 bin 676 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 155 bin 309'u birinci doz, 21 milyon 635 bin 725'ü ikinci doz, 3 milyon 696 bin 807'si üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Öte yandan 10-16 Temmuz Türkiye Haftalık Kovid-19 tablosu da yayımlandı. Buna göre, bu haftada toplam 1 milyon 608 bin 670 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 295 kişi yaşamını yitirdi, 36 bin 377 kişi iyileşti, hasta sayısı 3 bin 748 oldu. Ortalama ağır hasta sayısı 552 olarak açıklandı.

Hastalarda zatürre oranı 4,7, yatak doluluk oranı 48,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı 62,1, ventilatör doluluk oranı ise 26,3 oldu.

Toplam vaka sayısı 5 milyon 514 bin 373, toplam vefat sayısı 50 bin 450 oldu.

"Tedbirinizi alın, aşınızı olun"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın, aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz." değerlendirmesini yaptı

Yeni vaka sayılarının iki haftada iki katına çıktığına işaret eden Koca, "Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9 bin 586 olan vaka sayısını geriletelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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