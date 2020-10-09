  • BIST 1.157
  • Altın 488,227
  • Dolar 7,9137
  • Euro 9,3332
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 24 °C
»

Türkiye'de son 50 yılın en sıcak eylül ayı yaşandı

Türkiye geçen ay, son 50 yıllık dönem göz önüne alındığında "en sıcak eylül ayı"nı yaşadı.
Türkiye'de son 50 yılın en sıcak eylül ayı yaşandı

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl havaların sıcak geçmesinden dolayı daha önce 20,5 olarak ölçülen ortalama eylül ayı sıcaklığının 3,4 derece arttığı tespit edildi. 

Böylece son ölçümlere göre bu yılın eylül ayındaki sıcaklık 23,9 dereceye çıktı ve son 50 yılın "en sıcak eylül ayı" yaşandı.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2015 yılının eylül ayında yaşanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermenistan’a giden PKK’lı teröristler Süleymaniye’den gittikleri öğrenildi09 Ekim 2020 Cuma 11:37
  • Türkiye'de son 50 yılın en sıcak eylül ayı yaşandı09 Ekim 2020 Cuma 11:36
  • Kanlı gar saldırısının üzerinden 5 yıl geçti09 Ekim 2020 Cuma 11:35
  • Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Moskova’daki daveti kabul ettiğini duyurdu09 Ekim 2020 Cuma 11:35
  • Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli09 Ekim 2020 Cuma 11:11
  • Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor09 Ekim 2020 Cuma 11:06
  • FETÖ’nün 'para kasası' zanlıları yakalandı09 Ekim 2020 Cuma 10:43
  • ABD'nin Teksas eyaletinde siyahi Jonathan Price'ı öldüren polis memuru kovuldu09 Ekim 2020 Cuma 10:40
  • Azerbaycan'dan Ermeni güçlerine bombardıman09 Ekim 2020 Cuma 10:37
  • AİHM FETÖ elebaşı Gülen'in 2015'teki tekzip taleplerinin reddedilmesiyle 6 başvurusunu kabul edilemez buldu09 Ekim 2020 Cuma 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti