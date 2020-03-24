Türkiye'de son durum: 37 ölü, 1529 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 7 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 37’ye vaka sayısı ise bin 529'a yükseldi.