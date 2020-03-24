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Türkiye'de son durum: 37 ölü, 1529 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 7 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 37’ye vaka sayısı ise bin 529'a yükseldi.
Türkiye'de son durum: 37 ölü, 1529 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabından güncel verileri paylaşan Bakan Koca, “Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar” dedi.

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