Türkiye'de son durum: Yeni vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (corona virüs) nedeniyle son 24 saatte 48 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının 4 bin 55'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, her akşam olduğu gibi bu akşamda Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri kamuoyuna duyurdu.

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 48 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 4 bin 55'e yükseldi. Bin 708 kişiye daha koronaviüs tanısı konmasıyla birliktede toplam vaka sayısı 146 bin 457 oldu.



Son 24 saatte yapılan test sayısı 38 bin 565 olurken toplam test sayısı ise 1 milyon 547 bin 389'a yükeldi.

Bugün 2 bin 103 hastanın daha iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 106 bin 133 oldu. 944 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 490 hasta solunum cihazına bağlı durumda.

Dün açıklanan tabloda 55 kişinin hayatını kaybettiği, 1635 kişiye de koronavirüs tanısı konduğu belirtilmişti. 2 bin 315 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuşmuştu.