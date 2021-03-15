Türkiye'de şubatta 81 bin 222 konut satıldı

Türkiye genelinde şubat ayında 81 bin 222 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre yüzde 15,06 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre yüzde 15,06 arttı. Ocakta 70 bin 587 konut satılmıştı.

İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu.

Şubatta ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 azalarak 14 bin 669'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 174 konut satışı ve yüzde 21,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Bayburt ve Hakkari oldu.

Ardahan'da ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Yabancılara yapılan konut satışları şubat yüzde 26 azaldı

Türkiye genelinde şubatta yabancılara 2 bin 964 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları şubatta yıllık bazda yüzde 26 geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, şubatta ilk sırayı 1525 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 533 konut satışı ile Antalya, 211 konut satışı ile Ankara, 138 konut satışı ile Mersin ve 64 konut satışı ile Samsun takip etti.

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 477 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 432 konut ile Irak, 259 konut ile Rusya Federasyonu, 230 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

Diğer konut satışları azaldı

Diğer konut satışları şubatta, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 azalarak 66 bin 553 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 755 konut satışı ve yüzde 19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,1 oldu. Ankara 6 bin 55 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 653 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 26 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 azalarak 24 bin 737 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 olarak gerçekleşti. İlk satışlarda İstanbul 4 bin 510 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 1716 konut satışı ile Ankara ve 1335 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 düşüş kaydederek 56 bin 485 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 11 bin 419 konut satışı ve yüzde 20,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,7 oldu. Ankara 6 bin 41 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 324 konut satışı ile İzmir izledi.