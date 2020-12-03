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Türkiye'de tarımsal üretimin sigortası: Konya Ovası

Hububat, bakliyat ve şeker pancarının yanı sıra et ve süt üretimiyle de ülkede liderliği elinde bulunduran Konya Ovası, temel gıdada 8 kalemdeki üretimin yüzde 15'ini tek başına karşılıyor.
Türkiye'de tarımsal üretimin sigortası: Konya Ovası

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası, hububat, bakliyat ve şeker pancarının yanı sıra et ve süt üretimiyle ülkede zirvede yer alıyor.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'da 2,2 milyon hektar arazide bitkisel üretim yapıldığını söyledi.

Gıdanın temeli sayılan birçok ürünün arzında Konya'nın birinci sırada yer aldığını dile getiren Çevik, hububat, bakliyat, şeker pancarı, et ve süt üretimiyle kentin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Çevik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, tarımsal üretimin ve gıdanın stratejik önemini artırdığına işaret ederek, Konya Ovası'nda üretim ve ticaretin durmaması için gerekli tedbirlerin alındığını, bu süreçte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Tarımsal üretime ve ihracata bakıldığında sezonun iyi geçtiğini söyleyen Çevik, "Borsa olarak üreticinin malının değerinde satılması için tedbirler aldık. Beslenme ve gıda arzının sekteye uğratılmaması için gerekli her türlü çaba gösterildi. Bazı ülkelerdeki marketlerde yaşanan manzaralar ve rafların boşalması gibi sorunlar ülkemizde yaşanmadı." diye konuştu.

"Türkiye'nin tarımsal ve hayvansal üretiminde Konya merkezdir"
Hububat ve bakliyat üretiminde Konya'nın birinci sırada yer aldığını belirten Çevik, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin tarımsal ve hayvansal üretiminde Konya merkezdir, üretimin kalbidir. Türkiye'nin belirli oranda beslenmesi demektir. Bu üretimimizi daha da yukarı çıkarabiliriz. Bunun için sulanmayan bölgelere başka havzalardaki suyun getirilmesi gerekiyor. İklimsel olarak bu yıl biraz kurak gidiyor. İnşallah yağmurun bol olduğu bir yıl olur. Bitkisel üretimde düşüklük yok. Münavebe dediğimiz ürün çeşitlenme yönünden değişimler var. Geçen yıl pancar ekimi fazlaydı. Bu yıl pancarda bir miktar düşüş olacak. Buğday ekiminde yüzde 3 ila 6 artış görünüyor. Türkiye'nin ürettiği buğday tüketimi karşılar. Bütün kapıları kapatsan 83 milyona yetecek buğdayımız, gıdamız ve her şeyimiz var hamdolsun."

Tarımsal üretimiyle Konya, nüfusunun 6 katını besliyor
Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut da Konya'nın ülke tarımına katkısının yüksek olduğunu dile getirdi.

Konya'nın, ülkenin yüzde 2,5'ine tekabül eden nüfusuna karşılık 12 milyona yetecek gıda arzı sağladığını bildiren Akbulut, şöyle devam etti:

"8 üründe ülke ortalamasının yüzde 10'undan fazlasını Konya'mız üretiyor. Pancarda 35 milyon, buğdayda 2 milyon, fasulyede 50 bin, mısırda 700 bin ton üretim var. Büyükbaş hayvan varlığında birinciyiz. Sütte de 1 milyon tonun üzerinde üretim sağlanıyor. Ortalama yüzde 15 civarında bitkisel üretim Konya'dan karşılanıyor. Konya, nüfusunun yanı sıra Ankara ve İzmir'i besleyecek üretim arzına sahip. Bu açıdan Konya'nın tarımsal üretim açısından yerini daha iyi anlayabiliriz. Bunu 2-3 katına çıkarabiliriz. Üretim için en önemli unsur sudur. 2,2 milyon hektar arazinin 600 bin hektarını sulayabiliyoruz."

Pandemi süreci tecrübe kazandırdı
Pandemi sürecinde sektörün kaygıya düşmesine karşılık sezonun iyi noktada tamamlandığına dikkati çeken Akbulut, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin sahaya inmesinde bazı karışıklıklar vardı. Yıl sonuna geldiğimizde bu sorunları yaşamadığımızı gördük. Bu süreçten verim artışı ve ekim alanlarının etkin kullanımıyla gerekli üretimi yapabilir noktada çıktık. Bu da bize büyük tecrübe kazandırdı. Buradan hareketle şu an güz ekimlerini tamamladık. Ürün fiyatları da çiftçimizin üretim konusundaki isteğini artırdı. Yıl sonunda bu ürün gruplarında Konya, zirvedeki yerini koruyacak, ülkemize katkı sağlamaya devam edecektir." 

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