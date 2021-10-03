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Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 157 milyonu geçti

Türkiye'de cep telefonu operatörleri arasında bugüne kadar 155 milyon 127 bin 476 numara taşınırken, sabit telefonlarda bu sayı 2 milyon 300 bin 277 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 157 milyonu geçti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, ülkede 84,6 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.

Numara taşıma işlemi sayısı ekim ayı itibarıyla 157 milyon 427 bin 753'e ulaşırken bunun 155 milyon 127 bin 476'sı cep telefonu, 2 milyon 300 bin 277'si sabit telefon numaralarından oluştu.

Dönemler itibarıyla bakıldığında, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde mobil numara taşıma sayısı bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 20,9 azaldı.

Mobil numara taşıma hizmetiyle bu yılın ikinci çeyreğinde, TT Mobil yaklaşık 36 bin abone kazanırken Vodafone yaklaşık 30 bin, Turkcell ise yaklaşık 6 bin abone kaybetti.

Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilme uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 2 milyon 300 bin 277 numaranın taşınma işlemi kayıtlara geçti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Türk Telekomünikasyon AŞ net olarak 16 bin 40 abone kaybederken İstanbul BT Telekom İletişim Hizmetleri 4 bin 812 abone kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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