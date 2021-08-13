Türkiye'de temmuzda 107 bin 785 konut satıldı

Konut satışları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 19,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azaldı.

Türkiye genelinde temmuzda 107 bin 785 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuzda satılan konut sayısı hazirana göre yüzde 19,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu.

Temmuzda satılan konut sayısı hazirana göre de yüzde 19,9 azaldı. Haziranda 134 bin 731 konut satılmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 payla Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konutla Ardahan, 28 konutla Hakkari ve 66 konutla Bayburt oldu.