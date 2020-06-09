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Türkiye'de transfer sezonu 7 Temmuz'da başlayacak

FIFA, transfer sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili kararını verdi. Alınan karara göre Türkiye'de transfer sezonu 7 Temmuz'da başlayıp 1 Ekim'de sona erecek.
Türkiye'de transfer sezonu 7 Temmuz'da başlayacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle liglere ara verilmesi ve liglerin temmuz sonunda ancak bitebilecek olması nedeniyle FIFA, 2020 yaz transfer penceresiyle ilgili son kararını verdi.

Fransa'da 8 Haziran itibarıyla transfer penceresinin açılması bekleniyordu ancak FIFA, Fransa'ya transferi açmaması ve bu hafta içi verilecek kararı beklemesi gerektiğini söyledi. Bu yüzden Fransa, tüm kulüplere transfer döneminin henüz açılmadığı bilgisini geçti.

4 HAFTA KALA AÇILABİLECEK

FIFA, yaz transfer penceresinin tüm ülkelerde değişmesi nedeniyle farklı bir tarih tavsiyesinde bulunacak. Buna göre, her lig 2019/20 sezonunun bitimine 4 hafta kala transfer penceresini açabilecek ancak yapılan sözleşmeler 2020/21 sezonu için geçerli olacak.

Süper Lig'de sondan dördüncü hafta 7 Temmuz'da oynanmaya başlayacak. FIFA, Türkiye'ye 7 Temmuz'dan itibaren transferi açma konusunda izin verecek.

1 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Transfer döneminin ne zaman kapanacağı konusu da tartışıldı ve karar verildi. Buna göre, 2020/21 yaz transfer dönemi 1 Ekim'e kadar devam edecek. 12 haftalık transfer dönemi böylece korunacak.

FIFA, bu kararı kısa süre içerisinde resmi sitesinden duyuracak.

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