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Türkiye'de üretime başladı! 2 bin kişiye iş müjdesi

Samsung, Oppo, Xiaomi ve Tecno’dan sonra Çinli Vivo da Türkiye’de telefon üretimine başladı.İstanbul Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik alanda üretim yapan şirketin yıllık maksimum kapasitesi 5 milyon adet olacak
Türkiye'de üretime başladı! 2 bin kişiye iş müjdesi

Vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, “Fabrika yatırımımız ile beyaz ve mavi yaka olmak üzere yerel olarak 2 binden fazla kişiye iş imkanı sağlamayı planlıyoruz. Burada ilk üretilen telefon modelimiz yapay zekalı Y11s oldu. Hedefimiz Türkiye’deki kullanıcıların ilk 5 markasından biri olmak” dedi.

400 MİLYON KULLANICI

Posta'dan Murat Gülderen'in haberine göre; Şu anda Çin’de birinci, Hindistan ve Endonezya’da üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olduklarını anlatan Ted Dai, şu bilgileri verdi:

“Dünya çapında da 5’inciyiz. 400 milyondan fazla kullanıcımız var. Türkiye’ye yatırım yapma amacımız bir tesadüf değil. Potansiyel müşterimizin ihtiyaçlarını karşılamak için araştırmalar yaptık. Elde ettiğimiz veriler ışığında da bu yatırımı yapma kararı aldık.”

İHRACAT PLANI VAR

Ted Dai, 2021 yılı itibarıyla dünya çapında 7 global üretim üssüne sahip olduklarına da dikkat çekerek, “Yılda yaklaşık 200 milyon adet üretim kapasitesine ulaştık. Türkiye’de orta segment ve aynı zamanda yarı amiral gemisi konumunda olacak yeni cihazlar sunmayı planlıyoruz. Buradan üretim kapasitesine göre komşu ülkelere göre ihracat yapıp yapmamaya karar vereceğiz. Telefonlarımızı kullanıcılarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz.”

‘HER YERDEYİZ’

Ted Dai, satış sonrası servis ile ilgili de şunları söyledi: “Şu an halihazırda KVK, GENPA ve OUNO ile iş ortaklığı yapıyoruz. Bunlar Türkiye’nin her yerinden tüm kullanıcılarımızın cihazlarını kabul ediyorlar. Hedefimiz Türkiye pazarındaki varlığımızı, çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı dilediğimiz boyutlara çıkarmak ve Türkiye’de katma değer yaratarak büyük istihdam sağlamak.”

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