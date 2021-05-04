Türkiye'de yakalandı, Rusya bağlantısı ortaya çıktı

Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanan, Bağdadi'nin sağ kolu Ahmet S.İ.M'nin 2000'de Rusya'da polis okulundan mezun olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in 28 Nisan'daki ortak operasyonunda İstanbul Ataşehir'de yakalanan DEAŞ'lı Ahmed S.İ.M.'ye ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

DEAŞ'ın öldürülen eski elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkili olan teröristin Tacikistan asıllı olduğu ve 2000 yılında Rusya'da polis okulundan mezun olduğu öğrenildi. 2014'te örgüte katılan terörist, DEAŞ içinde silahlı eğitim almış. Örgütte üst düzey görevlerde bulunan Ahmed S.İ.M. çatışmalarda sağ gözü ve sağ ayağını kaybetmiş.

İstanbul'da yakalanan Bağdadi'nin sağ kolu tutuklandı

Suriye ve Irak'ta çok sayıda silahlı çatışmaya katıldığı için örgütün sözde karar organı olan "Lecne"ye de dahil olan DEAŞ'lı teröristin, pek çok sözde üst düzey emirle Suriye'de bulunduğu dönemde müşterek hareket ettiği belirlendi.

Bağdadi'nin intikallerinde rol alan DEAŞ'lı Ahmed S.İ.M'nin, 60 kişilik özel eğitilmiş terörist grubu yönettiği ifade edildi. DEAŞ'lı teröristin İdlib, Hama, Deyrizor ve El Bab'taki aktif örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu dile getiriliyor.