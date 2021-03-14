  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 10 °C
»

Türkiye'de yamaç paraşütüne ilgi artıyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkan Vekili Recep Coşkun, yamaç paraşütüne ilginin arttığını, bu sporu Türkiye'de yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.
Türkiye'de yamaç paraşütüne ilgi artıyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkan Vekili Recep Coşkun, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıl önce kurulan federasyonlarının önemli çalışmalara imza attığını aktardı.

Hava sporlarına gençlerin daha çok katılmasını istediklerini anlatan Coşkun, "Federasyonumuz kurulalı 4 yıl oldu. Daha önce gelişmekte olan sporlar branşındaydı. Bu spor, federasyonu kurduktan sonra her geçen gün yayıldı." diye konuştu.

Coşkun, hava sporlarındaki branşlar hakkında bilgi vererek, "Federasyon olarak paraşüt, branşlarımızdan bir tanesi. Federasyonumuzda 16 branşımız var. Paraşüte çok fazla ilgi var. Sporcu sayımız ve kulüp sayımız artıyor. Daha fazla artış olacağını da bekliyoruz. Bu sporu Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'ne daha çok gideceğiz ve bu sporu inşallah gençlere sevdireceğiz. Güzel gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.

"Öncelikle bu sporu yaymak istiyoruz"
Recep Coşkun, Yamaç Paraşütü Milli Takımı'nın yıl içinde kampa gireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Takım, yurt dışına gidiyor ve tecrübeli sporcularla uçuş yaparak kendini geliştiriyor. Kamplar yapacağız ve daha iyi pilotlar olacaklar. Yakın zamanda dünya klasmanında sporcular göreceğiz. Öncelikle bu sporu yaymak istiyoruz. Bazı insanlar tehlikeli olarak algılıyor. Öyle bir spor değil. Kurallarına uyduğunuz zaman hiçbir sorun yaşamadan yapabileceğiniz bir spor. Bunu insanlara anlatıp sporumuza gençleri kazandırmaya çalışıyoruz. Bunda da önemli mesafe katettik."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burak Yılmaz, 2 ay sonra maç kadrosunda14 Mart 2021 Pazar 09:29
  • Özel sporculardan Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde 4'ü altın 7 madalya13 Mart 2021 Cumartesi 13:19
  • Yelkende tarihi olimpiyat kotası13 Mart 2021 Cumartesi 12:18
  • Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini aldı13 Mart 2021 Cumartesi 11:17
  • Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan veda mesajı: Sizleri asla unutmayacağım13 Mart 2021 Cumartesi 11:16
  • Serie A'da oynanamayan Lazio-Torino maçı için 'oynansın' kararı13 Mart 2021 Cumartesi 10:15
  • Beşiktaş Başakşehir engelini geçti13 Mart 2021 Cumartesi 08:20
  • Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şahin: Puan ve maç eksiği avantajımızı değerlendirdik13 Mart 2021 Cumartesi 08:19
  • Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Kocaman: Konforlu bölgeye geçmek en büyük arzumuz13 Mart 2021 Cumartesi 08:18
  • Galatasaray kritik virajda12 Mart 2021 Cuma 17:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti