Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısı 47 milyon dozu geçti

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda."
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda."
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