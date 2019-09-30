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Türkiye’deki en büyük parke taşı Pursaklar'da

Pursaklar Belediyesi, Devlet Hastanesi’nin içerisinde 221 metrelik alana uyguladığı kilitli parke motifi ile Türkiye’deki en büyük parke taşı uygulamasını gerçekleştirdi. 
Türkiye’deki en büyük parke taşı Pursaklar'da

Pursaklar’ın cadde ve sokaklarında hummalı bir çalışma yürüten ekipler, kimi yolları baştan aşağı yenilerken, kimi yıpranmış yolların da onarımını gerçekleştiriyor. İlçe genelinde başlattığı yol seferberliğine hız kesmeden devam eden Pursaklar Belediyesi, vatandaşlarından gelen talepler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan alanda da çalışmalarını sürdürerek Devlet Hastanesi’nin çevresindeki 2 bin metrekarelik alana yaptığı kilitli parke motifi uygulamasıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.
221 metrekarelik alana yapılan motifle vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasını amaçlayan Pursaklar Belediyesi; ilçe genelinde çevre, altyapı ve yol sorunlarının çözümü için planlı-programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 

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“Güvenli ve konforlu bir Pursaklar”

Pursaklar’ın her bölgesine hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz ilk günden beri durmadan çalışıyoruz. Tespit edilen yerlerde asfalt serim ve onarım işlemlerini, kilit parke, kaldırım, yama ve tretuvar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız daha güvenli ve konforlu bir Pursaklar.”


 

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