  • BIST 1.438,090
  • Altın 488,46
  • Dolar 8,4280
  • Euro 9,9500
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 10,6 trilyon lira oldu

Türkiye'deki firmaların bilançolarına göre toplam aktif büyüklükleri, geçen yıl 10 trilyon 596 milyar 683 milyon lira olarak hesaplandı.
Türkiye'deki firmaların aktif büyüklüğü geçen yıl 10,6 trilyon lira oldu


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı sektör bilançolarını açıkladı.

Buna göre, firma sayısının sektörlere göre dağılımında toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 280 bin 776 ile en başta yer aldı. İmalat sektörünün payı yüzde 16,3 olarak gerçekleşti.

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre 2020'de toplam aktif büyüklüğü, 10 trilyon 596 milyar 683 milyon lira, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 7 trilyon 739 milyar 338 milyon lira, öz kaynakların toplamı 2 trilyon 857 milyar 345 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İmalat sektörü 3 trilyon 16 milyar 255 milyon lira aktif büyüklükle birinci olurken, ikinci sırayı 2 trilyon 348 milyar 878 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı.

Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 1 trilyon 4 milyar 88 milyon lira ile ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 603 milyar 787 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 371 milyar 942 milyon lira ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, geçen yıl tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 221 milyar 648 milyon lira olarak gerçekleşti.

İmalat sektörü 184 milyar 992 milyon lira ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 71 milyar 268 milyon lira, bilgi ve iletişim sektörü ise 16 milyar 651 milyon lira net kar elde etti. Ulaştırma ve depolama sektörü, 2020 yılını 40 milyar 976 milyon lira, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ise 25 milyar 56 milyon lira net zarar ile tamamladı.

Yurt dışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurt dışı satış 838 milyar 851 milyon lira ile imalat sektöründe görüldü. Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurt dışı satış 607 milyar 336 milyon lira oldu.

Sektör bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 9 trilyon 316 milyar 769 milyon lira, toplam faaliyet karı ise 608 milyar 162 milyon lira olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aktaş Sınır Kapısı'nda ticaret hacmi yüzde 100 büyüdü15 Eylül 2021 Çarşamba 09:32
  • ABD'de enflasyon ağustosta yavaşlama gösterdi14 Eylül 2021 Salı 16:32
  • Konya Şeker’den üreticiye 57 milyon lira nakit avans desteği14 Eylül 2021 Salı 14:20
  • Konut satışlarında yılın en yüksek rakamı görüldü14 Eylül 2021 Salı 13:58
  • AB'de yüksek teknoloji ürün satışı 2020'de geriledi14 Eylül 2021 Salı 13:56
  • Yabancıya konut satışı rekor kırmaya devam ediyor14 Eylül 2021 Salı 13:24
  • Karavan turizmi istihdamı da artırıyor14 Eylül 2021 Salı 13:03
  • Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji ihracatçıları birliği İzmir'de kurulacak14 Eylül 2021 Salı 12:21
  • Marmara'dan çıkan bol palamut balıkçıyı sevindirdi14 Eylül 2021 Salı 11:41
  • İkinci el binek otoda Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi14 Eylül 2021 Salı 11:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti