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Türkiye'deki uluslararası imam hatip öğrencileri ramazan coşkusunu yaşıyor

Türkiye'deki uluslararası imam hatip öğrencileri ramazanın coşkusunu yaşamak ve yaşatmak için okullarıyla iş birliği halinde düzenledikleri yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ulaştırıyor.
Türkiye'deki uluslararası imam hatip öğrencileri ramazan coşkusunu yaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı uluslararası Anadolu imam hatip liseleri (UAİHL), Kovid-19 salgını dolasıyla ülkelerine dönemeyen 88 ülkeden 1100 öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu ramazanı da ülkelerinden uzak şekilde idrak eden öğrenciler, okullarıyla iş birliği halinde düzenledikleri etkinliklerle ramazan coşkusunu yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Sivas, Tokat, Hatay ve Mersin'de bulunan 16 lisedeki uluslararası öğrenciler, ramazan etkinlikleri kapsamında mukabele, hadis, tefsir okumaları ve sohbet programları yapıyor.

Bazı etkinlikleri çevrim içi düzenleyerek herkesin takip edebilmesine imkan sağlayan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık ve bilgi yarışmaları gerçekleştiriyor.

Çevrim içi sohbet programlarında ülkelerinin ramazan geleneklerini de aktaran öğrenciler, yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ulaştırıyor.

"Ramazana özgü etkinlikler düzenliyorlar"
MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 88 ülkeden 1400'ü aşkın öğrenciye ev sahipliği yapan UAİHL'lerin, salgın döneminde de ülkelerine dönemeyen ve büyük çoğunluğu Türkiye'de kalmayı sürdüren yabancı uyruklu 1100 öğrenciyi pansiyonlarında ağırladığını belirtti.

Pansiyon ortamının eğitici, öğretici ve eğlenceli hale getirildiğini kaydeden Yılmaz, okulların tüm kadrolarıyla öğrencilere evlerini aratmayacak konfor ve altyapı hizmetleri sunduğunu aktardı.

Yılmaz, öğrencilerin ramazana özgü düzenledikleri çeşitli etkinliklerle ramazan coşkusunu yaşadıklarını ve yaşatmaya çalıştıklarını bildirerek, "Okul-öğrenci iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerle öğrenciler ramazanın manevi atmosferinden istifade ediyorlar." diye konuştu.

Okulun YouTube kanalında ramazan programı
Okullardaki ramazan etkinliklerinden bazılarını aktaran Yılmaz, Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İHL öğrencilerinin "Kaptan ile Hayat Vahye Sığar" adlı ramazan rehberi hazırladığını, Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İHL'deki 23 hafız öğrencinin camilerde sabah ve ikindi namazlarında mukabele okuduğunu ifade etti.

Yılmaz, Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İHL öğrencilerinin ramazan boyunca okulun YouTube kanalı Hüdavendigar TV'de devam edecek olan Ramazan Hasbihali "Bir Konu Bir Konuk" düzenlediğini kaydederek bu programda meslek dersleri öğretmenlerinin "kavram-kişilik-kitap-kariyer" bağlamında her gün bir konu hakkında konuştuğunu söyledi.

Öğrencilerin, "Gönül Coğrafyamızda Ramazan" adlı program ile memleketlerine ve ailelerine konuk olduklarını bildiren Yılmaz, "40 ülkeden öğrencilerin öğrenim gördüğü Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Anadolu İHL'de sosyal medyada paylaşmak üzere her gün farklı öğrenciler tarafından 3 dilde çekimi yapılan 'Ramazan Demek' etkinliği gerçekleştiriliyor. Pendik Uluslararası Kız Anadolu İHL'de ise hadis okumaları, mukabele, ramazan sohbetleri, tefsir okumaları, 'İnfak Kolisi' adı altında ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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