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Türkiye'deki yabancı misyonlar şehitler için taziye mesajı paylaştı

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlardan Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımlandı.
Türkiye'deki yabancı misyonlar şehitler için taziye mesajı paylaştı

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Ramin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ülkesi adına teröristler tarafından şehit edilen masum 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileklerini sundu. Ramin, mesajında, "Bu insanlık dışı ve barbarca saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, terörle mücadele konusunda daha kararlı çaba sarf edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc İnnes-Brown da Irak'ta 13 Türk görevli personel ve sivilin şehit edilmesi haberinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Çok üzücü bir olay, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum." mesajını verdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada ise Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un yakınlarını kaybeden yaslı ailelerin ve Türkiye'nin acısını derinden paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle Büyükelçi Landrut, AB Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar." ifadesine yer verildi.

"Türk halkı ve hükümetinin acısına katılıyoruz"
İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ise Kuzey Irak'ta yaşanan terör olayından derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu üzücü zamanda Türk halkı ve hükümetinin acısına katılır, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığını dileriz." açıklamasında bulundu.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate ise "13 sivil ve asker Türk vatandaşının Irak'ta öldürülmesine dair haber beni son derece üzdü. Öldürülenlerin bütün yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." mesajını verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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