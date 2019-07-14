  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

Türkiye'den 2. Çin hamlesi: Bakan açıkladı: Başardık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi" dedi.
Türkiye'den 2. Çin hamlesi: Bakan açıkladı: Başardık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pekin ziyareti sırasında uzun sürenin ardından 25 ton Türk kirazının Çin'e girdiğini açıkladığını hatırlatarak, "Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Çin ziyaretindeki temaslar meyvelerini vermeye başladı. Söz konusu temaslar ve EXPO 2019 Pekin'deki Türkiye Milli Günü açılışı sebebiyle Çin'de bulunan Pekcan, uzun süredir ilk defa Türkiye'den Çin'e 25 ton kirazın ihraç edildiğini açıklamış, sebze-meyve, deniz ve süt ürünlerinde de gerekli izinlerin çıkacağına ilişkin beklentilerini dile getirmişti. Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pekcan, uzun süredir Çin'e Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engellerin aşıldığını belirterek ihracat izninin çıktığının müjdesini verdi.

Pekcan, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi arasında "Türkiye’den Çin’e İhraç Edilen Antep fıstığı İçin Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü" nün 3 Eylül 2016'da imzalandığını hatırlatarak, "Söz konusu protokole bağlı teknik şartların yerine getirilememesi sebebiyle Çin’e Antep fıstığı ihracatımız resmi olarak başlayamamıştı. Bakanlık olarak söz konusu husus Çin makamları nezdinde her fırsatta dile getirdik." diye konuştu. Bu çabaların her geçen gün olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade eden Pekcan, "Pekin ziyaretimde uzun sürenin ardından 25 ton Türk kirazının Çin'e girdiğini açıklamıştık. Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi. " diye konuştu.

'39 FİRMA ÇİN'E ANTEP FISTIĞI SATABİLECEK'

Pekcan, bu güzel gelişme sayesinde Antep fıstığı ihracatçılarına 2,8 milyar dolarlık yeni bir pazar açılmış olduğunu ifade ederek, şu an itibarıyla teknik şartları karşılayan 39 firmanın Çin’e Antep fıstığı satabileceğini belirtti. Firma sayısının artması için üretici ve sanayicilerin şartlarını iyileştirmeleri gerektiğine dikkati çeken Pekcan, ihracatçılara pazara giriş belgesi, fuar katılımı, yurt dışı birim kurulumu, marka ve tanıtım destekleri gibi birçok konuda destek sağladıklarını vurguladı.

ANTEP FISTIĞI İHRACATI YILLIK 72 MİLYON DOLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin kabuklu ve kabuksuz Antep fıstığı ihracatı 72 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu sene sadece 5 ayda 52,6 milyon doları geçti. Geçen yıl en yüksek kabuklu ve kabuksuz Antep fıstığı ihracatı 29,5 milyon dolarla İtalya'ya gerçekleştirilirken, Almanya, Suudi Arabistan, Irak, Portekiz ve İsrail de Türk Antep fıstığını tercih eden ülkeler arasında başı çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın üyeler toplantıda etrafını sardı:'Erdoğan'ın tavrı yumuşadı14 Temmuz 2019 Pazar 08:59
  • KKTC’den Rumlara yeni öneri: Gazı ortak çıkaralım14 Temmuz 2019 Pazar 08:58
  • 'Tatilde konum bildirerek hırsıza davetiye çıkarmayın'13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:55
  • Drift yapıp polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye, 6 bin 247 TL ceza13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:36
  • Bakan Akar: Operasyonlarımız artan bir şiddette devam edecek13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:05
  • Dışişleri'nden KKTC'nin önerisine destek13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:04
  • Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihleri açıklandı13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:54
  • S-400 teslimatında ikinci gün13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:03
  • Türk Silahlı Kuvvetlerince Pençe-2 Operasyonu başlatıldı13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:01
  • Yol vermedi diye yol kesip, tehdit eden taksici kamerada13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti