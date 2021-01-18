Türkiye'den 2020'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi

Türkiye'den 2020'de 118 ülke ve özerk bölgeye binek otomobil ihracatı yapıldı. Ülke ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından binek otomobilin dış satımında Fransa, İtalya ve Almanya ilk üç sırayı aldı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisi geçen sene 25 milyar 548 milyon 468 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 37'sini oluşturan binek otomobil dış satımı ise 9 milyar 533 milyon 689 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör, geçen yıl en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım 1 milyar 641 milyon 136 bin dolar oldu.

Fransa'yı, 877 milyon 798 bin dolarlık binek otomobil ihracatıyla İtalya takip etti. İhracatta üçüncü sırada yer alan Almanya'ya ise 852 milyon 949 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, Birleşik Krallık'a 800 milyon 481 bin, İspanya'ya 693 milyon 700 bin, İsrail'e 559 milyon 115 bin, Polonya'ya da 494 milyon 960 bin dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi.

Ayrıca, binek otomobil ihracatında Slovenya 452 milyon 782 bin dolarla 8'inci, Belçika 357 milyon 647 bin dolarla 9'uncu, Mısır 331 milyon dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Japonya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 701 arttı

Binek otomobil grubunda 10 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan pazarlara bakıldığında, bazı ülke ve özerk bölgelere dikkati çeken artışlar yaşandığı görüldü.

Hong Kong'a 2019'da 609 bin dolarlık binek otomobil ihraç edilirken geçen yıl yüzde 1932 artışla 12 milyon 392 bin dolarlık satış kaydedildi.

Japonya'ya geçen yıl, 2019'a kıyasla yüzde 701 yükselişle 16 milyon 362 bin, Azerbaycan'a yüzde 252 artışla 10 milyon 493 bin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yüzde 173 yükselişle 35 milyon 790 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

Aynı dönemde Suudi Arabistan'a yüzde 68 artışla 53 milyon 462 bin, Çekya'ya yüzde 25 yükselişle 46 milyon 346 bin, Danimarka'ya yüzde 16 artışla 106 milyon 830 bin, İsviçre'ye yüzde 11 yükselişle 84 milyon 395 bin, Bulgaristan'a da yüzde 8,5 artışla 135 milyon 443 bin dolarlık binek otomobil ihracatına imza atıldı.