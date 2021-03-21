  • BIST 1.529
  • Altın 405,037
  • Dolar 7,2325
  • Euro 8,5999
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Türkiye'den 2021'in iki ayında 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal satıldı

Ocak ve şubat aylarında 27 ülkeye 1039 ton bal satıldı, bu ihracattan 4 milyon 143 bin 579 dolar gelir sağlandı.
Türkiye'den 2021'in iki ayında 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal satıldı

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, en fazla ihracat yapılan ülkelerden Almanya'ya 1 milyon 304 bin 114, ABD'ye 1 milyon 148 bin 989, Kuveyt'e ise 215 bin 537 dolarlık bal gönderildi.

Doğu Karadeniz'den de ocak-şubat aylarında Almanya, Birleşik Krallık, Bahreyn, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 316 bin 277 dolarlık bal ihraç edildi. Bölgedeki bal ihracatı, 181 bin 891 dolar kazanç sağlanan ocak-şubat 2020'ye göre yüzde 74 arttı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bal ihracatının bu yıla güzel rakamlarla başladığını söyledi.

Dünya genelindeki koronavirüs salgınına karşı balın takviye edici gıda olarak yoğun tüketildiğini belirten Kalyoncu, "Geçen yılı güzel rakamlarla kapattığımız bal ihracatında bu yılın iki aylık dönemini de güzel bir şekilde geride bıraktık. Geçen yılın aynı dönemine göre bal ihracatında gerek miktar gerekse değer bakımından artış yaşandı. Bu artışın yıl içerisinde de devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Kalyoncu, ihracatta önemli kriterlerin başında markalı ürün ve kaliteli ambalajlamanın geldiğine dikkati çekerek, üreticilerin bu konuya dikkat etmeleri halinde yüksek katma değer elde edebileceklerini vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 19 YEKA belirledi21 Mart 2021 Pazar 09:43
  • İngiliz hükümeti Şubat 2021'de rekor seviyede borçlandı19 Mart 2021 Cuma 14:36
  • Yeşil tahvillerin teşvik edilmesi temiz enerjide 'yüksek yatırımcı ilgisi' oluşturabilir19 Mart 2021 Cuma 14:35
  • Rusya Merkez Bankası faiz artırdı19 Mart 2021 Cuma 14:21
  • Bakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi19 Mart 2021 Cuma 14:03
  • İş dünyası "yatırım reformlarını" olumlu karşıladı19 Mart 2021 Cuma 11:38
  • Türkiye'nin nohut ihracatı geçen yıl 77,7 milyon dolara ulaştı19 Mart 2021 Cuma 11:37
  • Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Alkin: Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nda haksızlıkla karşı karşıya19 Mart 2021 Cuma 11:36
  • Türkiye son 6 ayda en fazla fındığı İtalya'ya sattı19 Mart 2021 Cuma 11:36
  • Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta arttı19 Mart 2021 Cuma 11:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti