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Türkiye'den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı

Türkiye'den ocak-nisan döneminde 40 ülkeye 2 bin 502 ton bal ihraç edilerek 9 milyon 542 bin dolar gelir sağlandı.
Türkiye'den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı

Türkiye'den 2021'in ocak-nisan döneminde Amerika, Almanya, Kuveyt ve Belçika başta olmak üzere 40 ülkeye 9 milyon 542 bin 306 dolarlık bal ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Nisan 2021'de Türkiye'den 2 bin 502 ton bal dış satımı gerçekleştirildi.

Bal ihracatı, 2 bin 12 ton karşılığı 8 milyon 990 bin 22 dolar girdi elde edilen Ocak-Nisan 2020'ye göre miktar bakımından yüzde 24, değer bakımından da yüzde 6 artış gösterdi.

Amerika, Almanya, Kuveyt, Belçika, Katar, İspanya ve Japonya, en fazla dış satım yapılan ülkeler olarak sıralandı.

Bu dönemde Amerika'ya 2 milyon 825 bin 250 dolar karşılığında 707 ton bal satıldı. Bu ülkeyi 2 milyon 802 bin 956 dolarla Almanya, 412 bin 530 dolarla da Kuveyt izledi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Belçika, Bulgaristan, Hong Kong, İtalya, Fas, Dubai, Slovakya, Polonya, Pakistan, Afganistan, Kenya, İsrail ve Romanya'ya da bal ihraç edildi.

Bölgeden yapılan bal ihracatı yüzde 65 arttı
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen bal ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 2 bin 502 tona ulaştığını söyledi.

Söz konusu bal ihracatından 9 milyon 542 bin 306 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, bu rakamın da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığını aktardı.

Kalyoncu, Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'in yer aldığı TR90 bölgesinden ise 2021 yılının ocak-nisan döneminde 14 ülkeye 145 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 663 bin 169 dolar girdi sağlandığını vurguladı.

Bölgeden geçen yıl aynı dönemde 6 ülkeye ihracı gerçekleştirilen 71 ton baldan 400 bin 955 dolar gelir elde edildiğini dile getiren Kalyoncu, bu dönem ihraç edilen bal miktarının yüzde 103, gelirin de yüzde 65 arttığına dikkati çekti.

Kalyoncu, bölgeden ihracat yapılan ülke sayısının 6'dan 14'e çıkmasının sevindirici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgeden en fazla bal, geçen yıl da olduğu gibi Almanya'ya satıldı. Bu yılın 4 aylık döneminde Almanya'ya gerçekleştirilen 67 ton bal ihracatından 259 bin 370 dolar gelir sağlandı. Geçen yıl ihracat yapılmayan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise 6 ton bal ihracatı karşılığında 70 bin 585 dolar gelir elde edildi."

Geçen yıla oranla en yüksek artışın Bahreyn'e yapılan ihracatta yaşandığına dikkati çeken Kalyoncu, bu ülkeye gerçekleştirilen bal ihracatının gelirde yüzde 439 artarak 62 bin 122 dolara ulaştığını aktardı.

Kalyoncu, özellikle son dönemde kaliteli bal ve bal ürünlerine olan talebin, bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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