Türkiye'den 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle, 46 ülkeye daha uçuşları durdurdu. Böylece uçuş yasağı listesindeki ülke sayısı 68 oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında daha önce alınan kararla 22 ülkeye uçuş kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda listeye yeni ülkeler eklendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre, 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

İşte uçuşların durdurulacağı 46 ülke:

''Kuveyt, Bangladeş, Moğolistan, KKTC, Ukrayna, Kosova, Fas, Lübnan, Ürdün, Kazakistan, Özbekistan, Umman, Slovenya, Moldova, Cibuti, Ekvator Ginesi, Kanada, Hindistan, Macaristan, Guatemala, Polonya, Kenya, Sudan, Çad, Filipinler, Letonya, Tayvan, Peru, Sri Lanka, Ekvator, Nijer, Tunus, Cezayir, Fildişi Sahili, Finlandiya, Angola, Çekya, Dominik, Kamerun, Karadağ, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Moritanya, Nepal, Portekiz ve Panama''.

TÜRKİYE'NİN ALDIĞI ÖNLEMLER

Türkiye Çin'in Wuhan kentinde salgının ortaya çıkmasından sonra bir dizi önlemleri devreye aldı.

İşte onlardan bazıları:

Sağlık Bakanı Koca, hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini ve mesai saatleri içerisinde hastanelerde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Aile ve Çalışma Bakanlığı ile görüşülerek, risk grubunda yer alan yaşlıların rapor süresi dolduğunda hastaneye başvurmadan ilacını doğrudan alabilmesi sağlandı.

Herhangi bir hastalık bulgusu yaşayan yurttaşların hastanelere başvurmadan önce alacağı tedbirlerle ilgili olarak başvurmaları üzere Alo 184 hattında korona virüs enfeksiyonuna özel bir danışma hattı kuruldu.

Yurttaşların ilk önce bu hattı arayıp yapması gerekenin ne olduğunu öğrenmesi ve o an için evde kalıp kendisini izole etmesi tavsiye edildi.

Mart ve Nisan aylarında ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı toplantı ve konferans gibi etkinlikler geçici süreyle ertelendi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, LİGLER ERTELENDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici olmayan 60 yaş ve üzerindeki kişilerin 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

İlk, orta ve liseler 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edildi, 23 Mart itibariyle de uzaktan eğitim başlayacak. Üniversiteler ise 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil olacak.

Liglerin oynanması tatil edildi.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU

Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

Konunun, tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de "Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.

Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.

Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.