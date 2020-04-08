  • BIST 93.041
  • Altın 360,523
  • Dolar 6,7764
  • Euro 7,3553
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
SON DAKİKABakan Varank: Aşı ve ilaç geliştirmede çalışacaklar için proje başlatıyoruz
»

Türkiye’den 5 ülkeye daha yardım malzemesi

Ankara Etimesgut Askeri Havalimanında hazırlanan askeri kargo uçağı ile Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’ya yardım malzemesi gönderiliyor.
Türkiye’den 5 ülkeye daha yardım malzemesi

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya askeri kargo uçağıyla maske, tulum ve tanı kiti gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla balkan ülkeleri için maske, tulum ve tanı kiti hazırladı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Kargo paketleri üzerinde Türkiye ve yardım gönderilen ülkelerin bayrakları ile Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözleri yer aldı. Ayrıca paketler üzerinde 'Türkiye'den sevgilerle' notuna yer verildi. Kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Uçak, daha sonra Ankara'dan havalandı.

Uçak, önce Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'a, ardından Saray Bosna, Karadağ, Üsküp ve Priştine'ye giderek yardım malzemelerini teslim edecek.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçak ile Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya ulaştırılacak" denildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi08 Nisan 2020 Çarşamba 09:25
  • Diyarbakır Kulp'ta odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristler saldırdı08 Nisan 2020 Çarşamba 09:24
  • Otomobil dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var08 Nisan 2020 Çarşamba 09:23
  • Ankara'da kaçak üretilen 30 bin maske ele geçirildi08 Nisan 2020 Çarşamba 09:19
  • Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu08 Nisan 2020 Çarşamba 09:16
  • Ronaldinho'nun cezası ev hapsine çevrildi08 Nisan 2020 Çarşamba 09:15
  • Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi08 Nisan 2020 Çarşamba 09:13
  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı08 Nisan 2020 Çarşamba 09:10
  • Bakan Albayrak: 2.3 milyon aileye daha sosyal yardım yapılacak08 Nisan 2020 Çarşamba 09:08
  • Ronaldinho'nun cezası ev hapsine çevrildi08 Nisan 2020 Çarşamba 09:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti