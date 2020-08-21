  • BIST 1.128
  • Altın 450,008
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,5350
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Türkiye'den 7 ayda 109 ülkeye 5,1 milyar dolarlık binek otomobil satışı

Otomotiv sektörü, ocak-temmuz döneminde 5 milyar 103 milyon 420 bin dolarlık binek otomobil ihracatına imza attı.
Türkiye'den 7 ayda 109 ülkeye 5,1 milyar dolarlık binek otomobil satışı

Türkiye'den yılın 7 ayında 109 ülkeye 5 milyar 103 milyon 420 bin dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, ocak-temmuz döneminde binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımında yüzde 39,3'lük paya sahip oldu. Bu süreçte en fazla dış satımı Fransa'ya gerçekleştiren otomotiv sektörü, bu ülkeye 829 milyon 836 bin dolarlık ürün gönderdi.

Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alan Almanya'ya 511 milyon 764 bin dolarlık ihracat yapıldı. İngiltere'ye dış satım ise 452 milyon 366 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri, İtalya'ya 434 milyon 168 bin, İspanya'ya 374 milyon 544 bin, İsrail'e 259 milyon 579 bin, Belçika'ya 229 milyon 983 bin, Slovenya'ya 226 milyon 882 bin, Polonya'ya 212 milyon 849 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün ocak-temmuz döneminde 200'er milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği 9 ülkeden 8'ini Avrupa ülkeleri oluşturdu.

Mısır'a yüzde 74,7 ihracat artışı
Binek otomobil ihracatında son dönemde öne çıkan ülkeler arasında yer alan Mısır'a yapılan dış satımda ciddi artış yaşandı. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın ilk 7 ayına göre ocak-temmuz döneminde yüzde 74,7 artışla 100 milyon 497 bin dolardan 175 milyon 629 bin dolara yükseldi.

İsveç ile ABD'ye de 100'er milyon doların üzerinde dış satım yapıldı.

Suudi Arabistan, BAE ve Çekya'ya dikkat çekici ihracat artışları
2019'un ilk 7 ayında 10 milyon 815 bin dolarlık binek otomobil gönderilen Suudi Arabistan'a ihracat, bu sene aynı dönemde yüzde 263 artışla 39 milyon 267 bin dolar oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihracat da yüzde 255,8 arttı. Bu ülkeye ocak-temmuz döneminde 26 milyon 681 bin dolarlık ihracat yapıldığı belirlendi.

Sektörün önemli pazarlarından Çekya'ya dış satım ise yüzde 90 yükselişle 13 milyon 740 bin dolardan 26 milyon 98 bin dolara çıktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkcell'de hisse devrine BTK'den izin20 Ağustos 2020 Perşembe 16:00
  • TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor20 Ağustos 2020 Perşembe 15:59
  • Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı20 Ağustos 2020 Perşembe 15:59
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı20 Ağustos 2020 Perşembe 14:08
  • TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi20 Ağustos 2020 Perşembe 12:38
  • Bakan Pekcan: Türkiye'nin e-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleşti20 Ağustos 2020 Perşembe 12:37
  • Fed: Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik arttı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:03
  • ABD'den İran'a destek olduğu gerekçesiyle BAE merkezli şirketlere yaptırım20 Ağustos 2020 Perşembe 09:03
  • KARDEMİR Milli Savunma Bakanlığına bağlı tersane ve fabrikaların tedarikçisi oldu20 Ağustos 2020 Perşembe 09:02
  • Bakan açıkladı! Avrupa ve Orta Doğu'da ilk19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti