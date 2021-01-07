Türkiye’den ABD'deki olayları 'endişe ile izliyoruz' mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasına göstericilerin girmesine kadar varan gelişmeler konusunda değerlendirmede bulundu.

Şentop, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

"Yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadesine yer veren Kalın, aynı mesajın İngilizcesini de paylaştı.

"ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz."

"Siyaset dilinde gayrimeşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'de yaşanan gelişmelerin, demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünal, şunları kaydetti:

"ABD'de yaşanan gelişmeler demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli. Siyaset dilinde gayrimeşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor."