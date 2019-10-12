  • BIST 99.028
  • Altın 281,698
  • Dolar 5,8739
  • Euro 6,4829
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatıyla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair yapılan açıklamalara cevap verdi.
Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!'

Sözcü Aksoy, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklaması hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta, olası yaptırımlara Türkiye'nin misliyle karşılık vereceğinin altını çizdi.

Barış Pınarı Harekatı başladığında ABD yönetimine her seviyede bilgi aktarıldığını ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan basın açıklamasında harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatan Aksoy şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

'TRUMP ENDİŞE DUYUYOR'

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını duyurmuştu.

Mnuchin, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik "birincil ve ikincil yaptırımlar getirmesi" için yetki veren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtmişti.

Trump'ın Suriye'deki Barış Pınarı Harekatından "endişe duyduğunu" belirten Mnuchin, "Başkan, Türkiye'nin tek bir DEAŞ savaşçısının bile kaçmasına izin vermemesinin zorunlu olduğunu açıkça söylemek istiyor." ifadesini kullanmıştı.

"Yaptırımları şu anda yürürlüğe koymayacağımızı söylemek isterim." ifadesini kullanan Mnuchin, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile yaptırımlar konusunda danışma halinde olacaklarını vurgulamıştı.

'GEREKİRSE TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİ KAPATIRIZ'

Mnuchin, "(Türkiye'nin) Finansal kurumlarını, dikkatli olmaları ve kendilerine yaptırım gelebileceğini konusunda uyarıyoruz. Bir kez daha söylüyorum şu anda bir yaptırım yok. Ancak bu bize verilen en geniş başkanlık yetkileri olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yaptırımların "güçlü" olacağını belirten Mnuchin, "Umarım bu yaptırımları kullanmak zorunda kalmayız, ama gerekirse Türkiye'nin ekonomisini kapatırız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Pınarı Harekatı'nda yerli teknoloji vurgusu11 Ekim 2019 Cuma 16:24
  • Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati11 Ekim 2019 Cuma 16:23
  • YPG/PKK'nın sivillere havanlı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti11 Ekim 2019 Cuma 16:22
  • PKK Nusaybin'de gazetecilere keskin nişancıyla saldırdı11 Ekim 2019 Cuma 14:01
  • Barış Pınarı Harekatı'na en net destek Azerbaycan'dan11 Ekim 2019 Cuma 13:55
  • Putin'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk açıklama11 Ekim 2019 Cuma 13:34
  • Nobel Barış Ödülü sahibini buldu11 Ekim 2019 Cuma 13:29
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi11 Ekim 2019 Cuma 13:19
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeye devam edecek11 Ekim 2019 Cuma 12:58
  • Torun her şeyi ortaya çıkarmıştı... Milyonluk mirasta yeni gelişme11 Ekim 2019 Cuma 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti